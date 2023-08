Em setembro, o Chile assinala os 50 anos do golpe de Estado que colocou o regime ditatorial de Augusto Pinochet no poder durante 17 anos. Mas setembro marca também um outro acontecimento, que estava há cinco décadas por concluir: a morte de Víctor Jara, cantautor e apoiante de Salvador Allende. Foi preciso chegar a 2023 para que o processo tivesse uma conclusão: sete ex-militares foram condenados pelo rapto e homicídio do artista, uma das vozes maiores da “nova canção chilena”.

A condenação final é do Supremo Tribunal do Chile, que rejeitou os argumentos da defesa contra a detenção proferida pelo Tribunal de Recurso, em novembro de 2021. Seis ex-militares — Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana e Hernán Chacón Soto — foram condenados a 25 anos de prisão pelo sequestro (10 anos) e homicídio (15 anos) não só de Víctor Jara, como também do diretor do Serviço Prisional na altura, Littré Quiroga. Já o ex-oficial Rolando Melo Silva foi condenado a cinco anos e um dia e três anos e um dia de prisão por ter sido cúmplice dos homicídios e dos raptos, respetivamente.

Os condenados têm entre 73 e 86 anos, segundo o El País, e devem todos cumprir pena de prisão efetiva. A maior parte deles fez carreira no Exército, onde tiveram posições de liderança e chefia. Estão, hoje, todos reformados.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.