Os casos de covid-19 nos Açores “têm vindo a aumentar, tal como no contexto nacional”, disse à Lusa o diretor regional da Saúde, referindo que será lançada uma nova campanha de vacinação contra a doença e contra a gripe.

Em resposta a questões da Lusa, Pedro Paes indicou que na quinta-feira (dia 7) havia 63 casos ativos (45 em São Miguel) e 18 no Pico, o que representa um aumento de 25,4% em relação à semana anterior.

Na quinta-feira foram identificados oito novos casos e foram registadas duas recuperações, tendo sido realizados 27 testes de despiste ao SARS-CoV-2.

Entre 1 e 7 de setembro foram contabilizadas 47 novas situações de infeção, contra as 25 da semana de 25 a 31 de agosto, o que equivale a um aumento de 46,8%.

Desde o início da pandemia, foram realizados 1.169.816 testes de despiste contra a covid-19 no arquipélago, resultando em 122.970 casos confirmados, dos quais 122.469 foram dados como recuperados.

O diretor regional da Saúde referiu que o Governo dos Açores está a preparar o lançamento de uma nova campanha de vacinação sazonal contra a covid-19 e contra a gripe.

A campanha será “direcionada para as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas vulneráveis e profissionais de saúde”, sendo que a sua operacionalização está prevista para o final do mês de setembro.

“Devemos lembrar frequentemente às pessoas a importância das vacinas e da vacinação como um pilar fundamental da saúde pública. A imunização não é apenas uma questão de proteção individual, mas também um ato de cidadania que beneficia toda a comunidade. Ao vacinarem-se, as pessoas estão a proteger não apenas a si, mas também as pessoas ao seu redor”, afirmou Pedro Paes.

O Governo Regional, acrescentou, “encontra-se a monitorizar a situação epidemiológica e, em caso de necessidade, pode ter de tomar medidas adicionais”.

“No âmbito do Serviço Regional de Saúde, poderá haver atualização das medidas de prevenção e controlo de infeção, com base nas evidências e de acordo com as boas práticas definidas pelo Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos da Região Autónoma dos Açores, sob a coordenação de cada conselho de administração da unidade de saúde”, referiu.

Pedro Paes frisou que serão as unidades de saúde de ilha “a definir internamente os espaços e contextos a utilizar a máscara“, em caso de necessidade.

A ministra da Presidência afirmou na quinta-feira que o Governo está a avaliar a tendência relativa a um aumento do número de casos de covid-19 em Portugal, mas adiantou que, para já, não vai tomar medidas adicionais preventivas.

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla inglesa) alertou no mesmo dia para o recente aumento da transmissão do vírus SARS-CoV-2 na União Europeia e no Espaço Económico Europeu.