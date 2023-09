Esta manhã esteve limpa, já a relação institucional entre Belém e São Bento já esteve mais inteira — embora este sábado tenha havido momentos de uníssono, reduzidos a pouco mais do que uma canção (de fácil harmonia), um chocalho e a um copo de vinho.

No almoço comemorativo dos 50 anos da criação do Movimento dos Capitães, em Alcáçovas, deu-se o primeiro encontro público entre Presidente e primeiro-ministro, depois da semana tumultuosa, onde entoaram juntos o “Grândola” e onde Marcelo normalizou “divergências”, garantindo ter uma “relação exemplar” com Costa, na política externa e, pelo menos, “no fundamental” da política interna. Mas Costa evitou estar ao seu lado nessas declarações.

“Tivemos sorte com o tempo”. Quando não há muito mais a dizer, é sempre um bom desbloqueador de conversa e foi este que Marcelo usou com Costa, em Viana do Alentejo onde o final da manhã estava sem chuva e até com algum calor.

