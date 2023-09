Um homem que atacou um fotojornalista da Associated Press e atirou um mastro de bandeira contra polícias que guardavam o Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021 foi condenado esta sexta-feira a cinco anos de prisão.

Rodney Milstreed, 56 anos, de Finksburg, Maryland, “preparou-se para a batalha” em 6 de janeiro injetando esteróides e armando-se com um poste de madeira de mais de um metro de altura disfarçado de mastro de bandeira, alega a acusação.

Um procurador mostrou ao juiz distrital dos EUA, James Boasberg, vídeos dos ataques de Milstreed nos arredores do Capitólio.

No final, Milstreed disse ao juiz que foi doloroso assistir aos seus atos violentos e ouvir a sua linguagem combativa naquele dia. “Eu sei que o que fiz naquele dia foi muito errado”, admitiu, para de seguida ouvir o juiz dizer que acreditava no seu arrependimento, em particular por ter agredido polícias e um repórter fotográfico.

Os procuradores pediram uma pena de prisão de seis anos e seis meses para Milstreed, um maquinista que trabalhou em instalações de petróleo e gás.

Numa carta dirigida ao juiz antes da sentença, Milstreed disse que compreende a ilicitude das suas ações de 06 de janeiro e que aprendeu com os seus erros.

Milstreed foi detido em maio de 2022 no Colorado, onde trabalhava, tendo na altura confessado a sua culpa nas acusações de agressão e de posse de arma de fogo não registada.

Milstreed tinha ficado irritado com o resultado das eleições presidenciais de 2020, que deram a vitória ao Democrata Joe Biden, contra o Republicano Donald Trump, e usou as redes sociais para fazer ameaças contra as autoridades.

No final de dezembro de 2020, enviou um e-mail a um departamento do grupo de extrema-direita Proud Boys em Maryland para perguntar sobre como poderia ingressar no movimento.

Na manhã de 6 de janeiro de 2021, Milstreed apanhou um comboio para Washington e depois participou do comício do então presidente Donald Trump, perto da Casa Branca, seguindo a multidão que se dirigiu para o Capitólio, para tentar travar a contagem de votos do colégio eleitoral e, assim, reverter a derrota de Trump.

Milstreed juntou-se a outros manifestantes no ataque a um fotógrafo da Associated Press, empurrando-o e ameaçando-o, antes de o agredir violentamente.

Outros manifestantes foram acusados de atacar o mesmo fotógrafo e, um deles — Alan Byerly, 55 anos, da Pensilvânia — foi condenado em outubro passado a dois anos e 10 meses de prisão.

Mais de 1.100 pessoas foram acusadas de crimes federais relacionados com a invasão do Capitólio, tendo mais de 650 sido condenados, com cerca de dois terços destes a ficar com penas de prisão que variam de três dias a 22 anos.