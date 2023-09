Os jogadores não costumam ser os mesmos, a qualidade exibicional tem tendência em termos genéricos a baixar pela quebra na parte final, o próprio encontro vive ainda mais dos seus diferentes momentos com esse objetivo de resolver as coisas mais cedo possível. Por norma, sobretudo quando chegam as provas europeias e o calendário se torna mais denso (ainda assim não comparável com Inglaterra, Espanha ou Itália, que têm de colocar até maio mais quatro jornadas do que em Portugal, França ou Alemanha), existe a tendência quase de senso comum de falar em deslizes, escorregadelas e partidas de risco – pelo menos uma possibilidade maior de enfrentar a perda de pontos que mais tarde façam falta no Campeonato. Mas será mesmo assim?

