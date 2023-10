Muitos já estarão aposentados e muitos mais terão “cerca de 61 anos” quando a folha do salário refletir uma medida criada no verão pelo Governo. O chamado “acelerador” de carreiras abrange 64.316 professores e educadores mas metade apenas vai sentir o aumento salarial em 2025 e mais de três mil só o terão na próxima década, diz um estudo feito pela Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE) citado pelo Público na edição desta quarta-feira.

Segundo o documento enviado ao Ministério da Educação na terça-feira, só 9.279 conseguiram ter já este ano a subida prevista no ordenado, enquanto 3.332 vão senti-lo a partir de 2031, 2032 e 2033. A ANDE sublinha ainda que 30 mil professores sentirão a correção das assimetrias “entre 2026 e 2033”, o que faz com que muitos já estejam “em idade da aposentação”. Já os cerca de 30 mil que serão promovidos “apenas em 2025” terão, em média, 61 anos, refere ainda o estudo.

Com este estudo, a associação de diretores quer “contribuir para uma melhor compreensão da dinâmica da valorização proposta pelo Governo, numa perspetiva técnica”, ao mesmo tempo que alerta para o facto de as medidas previstas no Verão não estarem “a ser consideradas suficientes para repor a serenidade nas escolas”.