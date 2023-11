É um orçamento que marcará novo recorde de propostas de alteração que os partidos fizeram entrar no Parlamento. 1.864. Este é o número de propostas de alteração que os partidos fizeram ao Orçamento do Governo, um Governo que só o aplicará por quatro meses, já que o país vai para eleições a 10 de março.

Com o fim do prazo para a entrega de propostas de alteração ao orçamento do Estado, chegou esse novo recorde. Segundo o site do Parlamento entraram 1864 propostas de alteração (menos que as 1850 do ano passado).

O recordista foi o PCP com 488 alterações. O Chega entregou 441.

A seguir chegam as 299 propostas do PSD.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Bloco propõe 183 alterações e o PAN 159, ficando o Livre com 153. A Iniciativa Liberal ficou-se pelas 42.

O PS entregou 99 propostas. Quase ao fechar do pano entrou a proposta do PS que elimina a pretensão do Governo de aumentar o IUC para carros anteriores a 2007.