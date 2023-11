450 propostas de alteração ao Orçamento do Estado vão dar entrada só da parte do PCP. Vai desde impostos à saúde de proximidade, passando por estradas. Muitas das propostas já não são estreantes. Paula Santos, líder parlamentar do PCP, explica que “quer no Orçamento, quer fora, independentemente da conclusão do processo orçamental, continuaremos a intervir com propostas concretas. Não desistimos da necessidade de romper com esta política que está a ser prosseguida pelo PS, tem-se registado convergências com PSD, Chega, IL, CDS. É necessária uma política alternativa”.

“A discussão na especialidade no Orçamento do Estado para 2024 está a decorrer já num contexto político, em que está aceite a demissão do primeiro-ministro, a dissolução da Assembleia da República e a realização das eleições antecipadas”, reforçou Paula Santos, para quem “discutir este orçamento, nas atuais circunstâncias, é bem elucidativo dos interesses que se pretendem proteger e das opções de quem defende a sua aprovação. É significativo que para além do PS que outros partidos à sua direita defendam a aprovação deste orçamento”.

O PCP propõe o aumento de subsídio de refeição, de salários, de pensões, a regulação e redução dos preços dos alimentos e dos combustíveis. Repetem a eliminação das propinas e das taxas e emolumentos, além do agravamento da tributação para as grandes empresas e as grandes fortunas, nomeadamente à banca para reforçar “a redução do valor das prestações ao banco, com recurso às taxas e comissões”.

