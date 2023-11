PSD quer alterar Orçamento: desce IRC, corta IVA nos óleos, dá garantias para compra de casas pelos jovens e contrata para função pública

O PSD já entregou mais de 100 propostas de alteração ao Orçamento do Estado. Entre elas já consta a descida do IRC, o fim do agravamento do IUC e a abertura de vários concursos para contratar pessoal.