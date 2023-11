O Livre alargou a proposta que tinha feito para que a sobretaxa que pretende aplicar às transações de imóveis de luxo seja generalizada. A ideia inicial era aplicar uma taxa entre 10 e 20% a transações de imóveis de luxo a não residentes e não contribuintes, mas agora Rui Tavares refere que se alargou a abrangência. O destino da receita será o fundo de emergência para a habitação.

De acordo com a proposta, às taxas de aplicação do IMT acresce uma de 15 % “quando o valor de aquisição de prédio urbano ou de fração autónoma do prédio urbano, ou de prédio rústico, seja igual ou superior a 1.000.000.000”.

Rui Tavares explica que tornou a taxa transversal depois de António Costa e Fernando Medina terem rejeitado uma taxa que discriminasse os estrangeiros. O deputado único refez a proposta e espera para ver se o Governo, através do PS, vai a jogo na aplicação de uma sobretaxa que, no seu entender, “num mercado habitacional muito inflacionado”, ajudaria a “criar desincentivos à especulação”.

