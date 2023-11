O triângulo que está a abalar a casa real dinamarquesa

Algo se passa no reino da Dinamarca… Os futuros reis, o príncipe Frederico, primogénito da Rainha Margarida, e Mary, a executiva que deixou a sua Austrália natal por amor, estão no meio de uma polémica embaraçosa com contornos internacionais. O cenário é Madrid, onde o príncipe foi fotografado com uma ex-nora da duquesa de Alba a passear elas ruas da capital. As imagens fizeram capa de uma revista do universo social e a bomba rebentou nas redes sociais em plena visita de estado dos reis de Espanha à Dinamarca. Passada mais de uma semana a notícia continua a fazer estilhaços. Depois de comunicados de ambos os lados, o príncipe Frederico segue com a sua agenda como se nada se tivesse passado, a princesa Mary apenas apareceu no juramento da constituição do filho e Genoveva fugiu de Madrid. Ainda não se sabe a extensão total dos estragos, por isso recordamos quem são os protagonistas desta polémica, como ela começou e o que se passou desde então.

Quem são os protagonistas desta história?

Mary Donaldson e o príncipe Frederico da Dinamarca conheceram-se no ano 2000, em Sydney, durante os Jogos Olímpicos que tiveram lugar na Austrália. O herdeiro do trono dinamarquês estava por lá para apoiar a equipa de vela e foi certa vez ao pub Slip Inn integrado numa verdadeira comitiva real que contava também com o irmão, o príncipe Joaquim, o primo príncipe Nikolaos da Grécia e o príncipe Felipe de Espanha. Naquele pub estava também a jovem Mary, que na altura estava a trabalhar na zona de Nova Gales do Sul. Frederico pediu o número de telefone de Mary em ao que parece, esta não sabia que ele era um membro da realeza.

Mantiveram uma relação à distância durante meses e em 2001 a australiana mudou-se para a Dinamarca, mas o namoro só se tornou público dois anos mais tarde. Depois de quatro anos de namoro, a realeza rumou em peso a Copenhaga para o casamento do herdeiro do trono a 14 de maio de 2004. Com um vestido de noiva desenhado por Uffe Frank e uma tiara de diamantes oferecida pelos futuros sogros, Mary Donaldson entrou na Catedral de Copenhaga para se tornar princesa herdeira da Dinamarca e foi recebida por um noivo em lágrimas. No ano seguinte nasceu o primogénito, o príncipe Christian, em 2007 nasceu a princesa Isabella e em 2011 nasceram os dois gémeos, Vincent e Josephine.

O príncipe Frederik André Henrik Christian nasceu a 26 de maio de 1968. Licenciou-se em ciência política na universidade de Aarhus e continuou a estudar na mesma área em Harvard, nos Estados Unidos da América. Trabalhou na missão dinamarquesa nas Nações Unidas, em Nova Iorque, em 1994 e na embaixada dinamarquesa em Paris, entre 1998 e 1999.

Mary Elizabeth nasceu em Hobart, a capital da ilha australiana da Tasmânia, a 5 de fevereiro de 1972. O pai, John Dalgleish Donaldson, é um escocês professor de matemática aplicada e casou-se com a mãe de Mary, Henrietta Clark Donaldson, em 1963, ano em que ambos emigraram para a Austrália. A mãe da princesa era assistente executiva do vice-reitor da universidade da Tasmânia e morreu em 1997 quando a filha tinha 25 anos. O pai voltou a casar com uma autora britânica. Mary tem duas irmãs e um irmão, todos mais velhos. É licenciada em direito e comércio e tem certificados na área. Trabalhou em agências de publicidade em Melbourne, Edimburgo e, em Sydney. Antes de se instalar na Dinamarca, onde chegou a trabalhar na Microsoft, esteve a dar aulas de inglês em Paris. A sua fundação, a Mary Foundation, foca-se no combate ao isolamento social e a princesa é patrona do fundo para a população das Nações Unidas (UNFPA).

Os dinamarqueses respeitam muito a sua Rainha e levam a sua monarquia muito a sério. Em 1953, através de referendo, ficou decidido que uma mulher poderia ascender ao trono da Dinamarca, caso não tenha irmãos mais velhos ou mais novos. Margarida era a mais velha de três irmãs e quando se tornou rainha foi a primeira monarca mulher em séculos, desde Margarida I, que foi governante dos reinos da Escandinávia entre 1375 e 1412.

Em 2019 a Rainha Margarida fez da princesa Mary sua regente. Nunca antes tinha sido nomeada para esta função uma pessoa que não fosse descendente direto da família real. Na Dinamarca a monarca deve ter sempre um regente para o caso de não poder desempenhar as suas funções. A soberana já tinha três regentes, o príncipe Frederico (filho mais velho e o herdeiro); o filho mais novo, o príncipe Joaquim; e a irmã, princesa Benedikte. Uma vez que os dois últimos vivem, respetivamente, em Paris e na Alemanha, a Rainha decidiu nomear também a princesa Mary como regente.

A família dos príncipes Frederico e Mary são cada vez mais o principal apoio da Rainha que em 2022 tomou a decisão de retirar os títulos de príncipes aos quatro netos, filhos do seu filho mais novo, o príncipe Joaquim. A decisão da monarca teve como objetivo permitir que os netos possam ter uma vida mais comum, sem as restrições que a coroa impõe, mas causou grande polémica e desagrado no lado da família que perdeu os títulos, obrigando a soberana a pedir desculpa pouco depois.

Genoveva Casanova é mexicana e conheceu Cayetano Martinez de Irujo, o conde de Salvaterra e filho mais novo da famosa duquesa de Alba, no verão de 2000 quando estava de férias em Espanha. Ela estudava filosofia e foi visitar a irmã que estava a viver em Sevilha. Foram juntas a um concurso hípico em Jerez de la Frontera e foi onde começou a sua história com Cayetano, segundo conta a Hola. Em junho de 2001 foram pais dos gémeos Amina e Luís na Cidade do México, e viriam a casar-se em outubro de 2005 no Palácio de las Dueñas, em Sevilha.

Em outubro de 2007 anunciaram que se iam divorciar por mútuo acordo, que ficou oficializado no início de 2009. Num comunicado afirmavam que o motivo foi o “desgaste de uma relação prolongada numa situação em que sofreram numerosas complicações por diversas causas” e que entre ambos existia uma “relação de carinho e respeito”, segundo citava a Hola na altura.

Genoveva tem fama de ser uma apaixonada e entendida em arte. Foi diretora de projetos e relações institucionais na Fundação Casa de Alba, a instituição que trata da conservação do património artístico da família. Foi tmbém autora de uma crónica na revista Mujer Hoy que se chamava “Cita con el arte” sobre exposições internacionais, segundo relembra a Hola.

No início de outubro foi Genoveva que viajou a Copenhaga para uns dias de férias na companhia do filho. Como registou na sua conta de Instagram, passeou, assistiu a um concerto de Luke Combs e visitou a coleção de peças que o seu bisavô doou ao Museu Nacional da Dinamarca.