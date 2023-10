Estelle da Suécia, Ingrid Alexandra da Noruega, Amalia dos Países Baixos e Elisabeth da Bélgica. A fotografia histórica da próxima geração de monarcas europeus mostra as quatro raparigas nos seus melhores trajes a ladear um rapaz, ao centro. Falamos de Christian da Dinamarca, que completou 18 anos este domingo. De fora do registo ficou apenas a herdeira do trono espanhol, Leonor, que está em formação militar na Academia Geral Militar de Saragoça.

Foi um dia de festa no país, depois de várias semanas de preparação. As celebrações da entrada na vida adulta do filho dos príncipes herdeiros, Frederico e Mary, começou com uma muito sorridente família real reunida na varanda do Palácio de Amalienborg para acenar à multidão. Ao lado de Christian estiveram os pais, os irmãos — Isabella, de 16 anos, e os gémeos Josephine e Vincent, de 12 anos — e a avó, a Rainha Margarida.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O ponto alto das celebrações foi o jantar de gala que a Rainha Margarida acolheu em honra ao neto — e futuro herdeiro do trono — no Palácio de Christianborg, onde estiveram presentes mais de mil convidados, incluindo vários elementos das famílias reais europeias, como Anne-Marie e Marie-Chantal da Grécia, Victoria e Daniel da Suécia, e Haakon e Mette-Marit da Noruega.

Para assinalar a ocasião especial, a Casa Real da Dinamarca estendeu a lista de convidados a 200 jovens da Commonwealth dinamarquesa, dois de cada um dos municípios da Dinamarca, Gronelândia e Ilhas Faroé, que puderam selecionar duas pessoas com 18 anos para marcarem presença no evento histórico.

O banquete foi servido no salão principal e incluiu iguarias como pregado com funcho e trufas dinamarquesas, ou galo de Graasten recheado com legumes do Palácio de Fredensborg e regado com molho Karl Johan. No final, não faltou o incontornável bolo de anos.

A família real dinamarquesa fez vários discursos ao longo do jantar. Christian, visivelmente feliz, agradeceu a todos os presentes e declarou: “Tenho raízes em muitas partes do mundo e gosto de viajar, mas a minha casa será sempre aqui porque amo o meu país.”

Em junho deste ano, a Casa Real dinamarquesa anunciou que Christian abdicaria da mesada atribuída pelo governo a que teria direito a partir dos 18 anos. No comunicado, que foi partilhado no Instagram, pode ler-se que “a sua maior prioridade para ano que vem é completar o ensino secundário”. A situação será revista quando fizer 21 anos ou se houver alterações no trono.

O próximo marco da chegada do príncipe à maioridade será assinalado a 14 de novembro, quando marcar presença numa reunião do Conselho de Estado onde irá declarar obediência à Constituição da Dinamarca.

Carregue na galeria para ver algumas imagens do jantar de gala e dos convidados que estiveram no Palácio de Christianborg este domingo.