O despacho “engendrado” com cinco ministros para permitir que as infraestruturas de vários operadores (incluindo as que servem o setor da energia) possam ser usadas para instalar cabos que permitam o transporte de dados foi publicado esta quarta-feira em Diário da República, quase dois meses depois de ser assinado. O diploma vem referido no documento de indiciação do Ministério Público relativo à Operação Influencer como o “despacho dos cabos submarinos”. E é apontado como uma das decisões legislativas que os promotores do data center de Sines procuraram acelerar, e até condicionar no conteúdo, usando para tal a influência do então chefe de gabinete do primeiro-ministro, Vítor Escária e contacto privilegiado com o ministro das Infraestruturas à data, João Galamba.

Foi aliás João Galamba que anunciou publicamente, numa deslocação a Sines, que ia ser assinado um despacho conjunto entre vários ministérios — Infraestruturas, Economia e Mar, Ambiente e Ação Climática, Agricultura e Negócios Estrangeiros — com o objetivo de instruir a Direção-Geral de Recursos Naturais e Serviços Marítimos para avançar rapidamente com a criação de corredores para a instalação de cabos submarinos pré-licenciados”.

O despacho refere diretamente investimentos em curso para a construção de centros de dados de grandes dimensões capazes de satisfazer a procura por parte das grandes plataformas digitais e assume que “estes investimentos poderão ser expandidos e facilitados, caso sejam revistas determinadas matérias críticas que permitam aumentar a atratividade do país para o investimento nesta área específica”.

