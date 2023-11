Já são três os erros no despacho de indiciação do processo Influencer que o Ministério Público (MP) apresentou no Tribunal Central de Instrução Criminal. Sendo que um deles — o mais recentemente conhecido —, sobre uma reunião na sede do PS no Largo do Rato, entre o consultor Lacerda Machado, o administrador da Start Campus Afonso Salema e o ex-chefe de gabinete de António Costa Vítor Escária, que afinal aconteceu no gabinete deste último na casa oficial do primeiro-ministro, até foi validado pelo juiz de instrução Nuno Dias Costa. Três erros que têm causado impacto na opinião pública e levam a interrogações sobre a solidez dos indícios do caso que levou à queda do governo.

Afinal, que erros são esses e qual o seu impacto nos inquéritos criminais que são titulados por três procuradores no Departamento Central de Investigação e Ação Penal e por um procurador-geral adjunto no Supremo Tribunal de Justiça?

1 Qual foi o primeiro erro do Ministério Público?

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.