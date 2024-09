Super-reforço da rede elétrica aprovado para Sines pode ter custos para os consumidores se projetos industriais não avançarem

“Importa garantir que os investimentos em curso (na rede) sejam concretizados apenas quando forem efetivamente necessários para abastecimento do consumo de Sines, na medida em que do ponto de vista económico, só desse modo os mesmos não representarão um peso desadequado em termos das tarifas de acesso a suportar pelos consumidores”. E, por isso, a ERSE pede ao concedente — Ministério do Ambiente e Energia e DGEG (Direção-Geral de Energia) — e à REN (operador da rede) uma monitorização atenta.

Grandes projetos da descarbonização vão precisar de mais de metade da eletricidade consumida em Portugal

Nas contas apresentadas pelo ex-presidente da Aicep, Filipe Santos Costa, num debate realizado em junho e coberto pelo jornal Expresso, os projetos anunciados para Sines para a descarbonização vão precisar de 30 TWh (terawatt hora), o que representa mais de metade de toda a energia elétrica consumida em Portugal no ano passado e 30% do consumo previsto para 2030.

Jorge Sousa, professor do ISEL (Instituto Superior de Engenharia de Lisboa) e presidente da Associação Portuguesa da Economia da Energia, confirma estes cálculos. E indica que a potência atribuída neste processo excecional de Sines de 5,9 GVa é mais de metade da potência máxima registada no ano passado no sistema elétrico nacional para responder à procura, que foi de 9,4 GW.

A atribuição extraordinária de capacidade de ligação para instalações de grande consumo foi lançada no ano passado pelo Governo socialista. O processo iniciou-se pelo apuramento prévio da procura potencial para perceber se a capacidade excedente de ligação à rede em Sines seria suficiente para acomodar esta procura, mas rapidamente se confirmou que não. Os promotores foram chamados a assumir o compromissos com a execução dos projetos através do pagamento de cauções.

Start Campus tem 15% da nova potência. Mas há muito hidrogénio e amónia verdes ligados

Os grandes números deste reforço de potência para grandes consumidores foram revelados em comunicado da REN ao mercado em agosto, depois de o Governo ter anunciado a aprovação do projeto para a zona de grande consumo de Sines. Não foram divulgados os promotores, quanto vão pagar pelo reforço da rede nem que impacto poderá ter um investimento desta magnitude nas tarifas de eletricidade que remuneram os custos de investimento nas redes de transporte.

O Observador questionou o Ministério do Ambiente e Energia e a REN, mas não obteve esclarecimento sobre o processo de atribuição extraordinária, cujas regras definidas pelo anterior Executivo garantem a confidencialidade aos promotores por causa do segredo comercial. A Start Campus foi uma das poucas, se não a única, a anunciar à atribuição de potência de 1,2 GW (que corresponde, grosso modo, a 1,2 GVa) no seu site, o que foi noticiado pelo Jornal de Negócios em agosto. Este valor corresponde a cerca de 15% da capacidade de ligação total concedida.

Ao Observador, fonte oficial da Start Campus indica que a empresa recebeu toda a potência solicitada, ou seja, mais 936 MVAs para além dos 537,5 MVAs já concedidos (total de 1437,5 MVAs, correspondente a 1,2 GW de potência informática). A Start Campus indica ainda que “assumirá os custos da rede previstos na legislação aplicável” — que não identifica — acrescentando que apresentou uma garantia prevista na lei como condição para se candidatar à obtenção da potência.

Dos contactos feitos pelo Observador, vários promotores recusaram indicar a potência que lhes foi adjudicada neste processo. A H2 Green Steel (que entretanto mudou de nome para Stegra) revelou ter sido informada da atribuição de uma potência “significativa”, que não quantifica, para o projeto que tem para Sines A empresa tem base na Suécia, onde está a construir uma unidade de produção de “aço verde”, produtos siderúrgicos através do uso de gases renováveis (hidrogénio verde).

Para além do data center da Start Campus e da Stegra, o reforço da ligação à rede vai abranger vários projetos de produção de hidrogénio e amónia verde (combustível líquido para transporte a partir de hidrogénio verde) de promotores nacionais e internacionais, como a Iberdrola, Repsol, Galp (que tem dois projetos para a refinaria), consórcio Green H2 Atlantic ligado à antiga central de Sines, que inclui Galp, EDP, Engie e Bondalti, a chinesa Calb — fábrica de baterias —, a Madoqua, consórcio financiado pelo fundo internacional Copenhagen Infrastructure Partner, que tem projetos de hidrogénio e amónia, ou a WIN PTX, empresa portuguesa com projetos em Angola. Há também uma empresa pública na lista, a Águas de Santo André, que abastece de água as unidades industriais de Sines.