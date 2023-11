Terry Venables, antigo jogador e treinador britânico, morreu este domingo, vítima de doença prolongada, confirmou a família do ex-selecionador inglês.

Venables, de 80 anos, notabilizou-se como treinador ao serviço da seleção inglesa, comandando os “Três Leões” às meias-finais do Euro 1996, em Inglaterra, naquela que durante décadas foi a melhor prestação internacional da seleção inglesa numa grande competição internacional desde a conquista do Mundial de 1966.

“Estamos totalmente devastados pela morte de um maravilhoso marido e pai, que faleceu tranquilamente ontem após doença prolongada”, lê-se no comunicado da família do treinador, citado este domingo pela BBC.

“Gostaríamos de pedir privacidade neste momento incrivelmente triste, para nos permitir chorar a perda deste homem incrível e que tivemos a sorte de ter nas nossas vidas”, acrescenta.

Enquanto jogador, Venables teve uma carreira de mais de uma década no Reino Unido, ao serviço de clubes como o Chelsea, o Queens Park Rangers e o Tottenham, onde conquistou, entre outros troféus, uma Taça da Liga e uma Taça de Inglaterra, nas décadas de 1960 e 70. Somou ainda duas internacionalizações pela seleção.

Foi, no entanto, como treinador, que “El Tel”, como era conhecido, mais se destacou. Além da já referida passagem pelo comando técnico da equipa nacional, treinou ainda o Barcelona, o Tottenham e a seleção da Austrália, somando ao palmarés um Campeonato Espanhol, uma Taça do Rei, uma Taça de Inglaterra e uma ida à final da então-Taça dos Campeões Europeus, em 1986 (o “seu” Barcelona viria a perder nos penáltis contra o Steua de Bucareste, da Roménia).

A Associação de Treinadores inglesa (LMA) expressou condolências pela morte do ex-selecionador numa nota de pesar. “A LMA está profundamente triste pela partida do seu membro e antigo treinador, Terry Venables. (…) Os nossos pensamentos estão com a Yvette [mulher de Venables] e com a restante família de Terry”.

Também o Tottenham, que Venables representou dentro das quatro linhas e na cadeira de treinador, manifestou pesar e anunciou um tributo à memória do ex-treinador, a ter lugar já esta tarde no jogo da Premier League contra o Aston Villa. “Iremos realizar um minuto de aplausos antes do apito inicial, e os nossos jogadores usarão braçadeiras pretas durante o jogo desta tarde”, lê-se numa nota publicada pelo clube nas redes sociais.