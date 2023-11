Acompanhe no nosso liveblog todas as atualizações sobre o conflito entre Israel e o Hamas.

O sexto dia de cessar-fogo acordado entre Israel e o Hamas — que coincide com o Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestiniano — levou esta quarta-feira à libertação de mais 16 reféns: 12 com nacionalidade israelita e quatro cidadãos tailandeses. Entre eles, encontram-se Liam Or, de 18 anos, sobrinho de Dror Or, cidadão português que se mantém entre os reféns do Hamas, e Raaya Rotem, de 54 anos, cuja filha, Hila, de 13 anos, foi libertada no sábado.

