Chega em Dezembro a Portugal o Peugeot 208 reestilizado, ele que foi até aqui o modelo mais vendido entre nós. Na nova versão, apesar de várias melhorias, o destaque vai para a frente, onde a nova assinatura luminosa dá nas vistas. Em vez de apenas uma linha de luz em cada extremidade do pára-choques, como se tratasse dos dentes de um tigre, passam agora a coexistir três paralelas, com o pequeno utilitário a aderir ao ar de família dos mais recentes modelos da Peugeot, o que inclui ainda a grelha pintada parcialmente na cor da carroçaria e a traseira com farolins em que surgem de novo as três “garras do leão” e a marca Peugeot ao centro.

Além das versões com motores exclusivamente a combustão, como o 1.2 Pure Tech atmosférico com 75 cv (com um consumo anunciado de 5,4 l/100 km) e o 1.2 Pure Tech sobrealimentado com 100 cv (5,1 l/100 km com caixa manual e 5,2 com automática), o construtor disponibiliza igualmente modelos equipadas com motores híbridos ligeiros a 48V (pode ver as especificações de uns e outros aqui e aqui). Estes geram versões com o 1.2 Pure Tech sobrealimentado com 100 e 136 cv, “ajudados” por uma unidade eléctrica com 29 cv e uma pequena bateria com 0,43 kWh de capacidade útil, o primeiro com um consumo de 4,5 l/100 km e o segundo com 4,6. Pode ver as diferentes motorizações aqui.

O interior do renovado Peugeot 208

A maior novidade associada ao renovado Peugeot 208 é o e-208, a versão 100% eléctrica da gama, tanto mais que vão passar a ser propostos dois modelos eléctricos, um mais acessível com a mecânica antiga (136 cv e uma bateria com 50 kWh de capacidade bruta e 46,3 kWh úteis) e capaz de uma autonomia de 362 km, para a versão mais potente usufruir de 156 cv e uma bateria com 51 kWh brutos (48,1 kWh úteis), que lhe permite percorrer 410 km entre visitas ao posto de carga. Ambos os acumuladores recarregam a 100 kW em DC e 11 kW em AC. Os pormenores dos modelos eléctricos podem ser encontrados aqui e aqui.

Quando chega a Portugal e por quanto

Conduzimos o e-208 com 156 cv e bateria de 51 kWh e o modelo pareceu-nos mais refinado, mais isolado e bem equipado, com as soluções de ajuda à condução mais recentes da marca. Num andamento civilizado, revelou-se fácil atingir consumos de 15 kWh/100 km, que teremos posteriormente possibilidade de confirmar com mais pormenor quando o conduzirmos mais prolongadamente entre nós.

As versões do novo 208 equipadas com motor de combustão, electrificadas ou não, chegam a Portugal em Dezembro, juntamente com a mais possante das versões eléctricas. Precisamente aquela que recorre ao novo motor, mais eficiente sob o ponto de vista energético do que anterior, bem como a maior bateria que a marca de momento consegue instalar no espaço disponível, que dispõe de mais 4,8 kWh de capacidade útil e de uma química mais eficiente. O e-208 com 136 cv, que será o eléctrico mais barato da gama, chegará ao nosso país em Março de 2024.

O novo utilitário da Peugeot está disponível em três níveis de equipamento, respectivamente Active, Allure e GT, a que se junta a série especial de lançamento Style, específica das primeiras unidades do e-208 com 136 cv. Entre os 208 com motores de combustão (cuja gama e preços pode ver aqui), o mais barato é igualmente o menos possante. Referimo-nos ao 208 1.2 Pure Tech com 75 cv, proposto a partir de 20.510€ na versão Active, com o motor com 100 cv a arrancar nos 21.660€. Os mild hybrid oscilam entre 24.360€ para a versão de 100 cv (Active) e 29.360€ para a que oferece 136 cv, cujo preço elevado se deve ao facto de ser apenas proposta na versão GT (consulte os preços dos 208 a combustão aqui).

Dos e-208 apenas se conhecem os preços da gama completa com 136 cv, que vai dos 35.360€ (Active) aos 39.360€ (GT), com a versão Style a estar disponível por 37.060€. Mas todos estes modelos não chegarão ao nosso país antes de Março do próximo ano, pelo que de momento os clientes que queiram um 208 a bateria terão de adquirir a versão com 156 cv, de que a Peugeot divulgou apenas o preço do GT (40.360€), proposto por mais 1000€ do que a versão equivalente do e-208 de 136 cv, o que limitará a competitividade desta última. Os valores relativos às versões Active e Allure do 208 eléctrico mais potente serão anunciados em breve (pode ver os preços das versões do e-208 aqui).