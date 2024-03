700 km. Peugeot E-3008 é a nova referência dos SUV eléctricos

Versão mais barata é híbrida. PHEV chega mais tarde

As primeiras versões a chegar ao mercado nacional incluem a versão eléctrica mais acessível, de que falamos mais à frente, bem como o 3008 com mecânica híbrida a gasolina, associando o 1.2 de três cilindros sobrealimentado por um turbocompressor e que desenvolve 136 cv, a uma unidade eléctrica de 28 cv inserida dentro da caixa automática de seis velocidades (e-DCS6). Por sua vez, esta é alimentada por uma pequena bateria com 0,89 kWh de capacidade (0,43 úteis), que reduz o consumo e as emissões em cidade. Este 3008 chegará em Maio e por valores que arrancam nos 34.650€.

Mais tarde, algures durante o 4.º trimestre de 2024, será a vez do 3008 PHEV chegar a Portugal, ele que recorre a uma bateria maior do que a que equipa agora os híbridos plug-in da Peugeot (cerca do dobro), uma vez que o objectivo é propor uma autonomia em modo eléctrico de aproximadamente 100 km. A marca não especificou ainda a mecânica que vai utilizar, nem os preços que vai praticar no momento da comercialização.

Alguns detalhes estilísticos que reforçam a personalidade do 3008 5 fotos

Duas e quatro rodas motrizes, com bateria grande e muito grande

Independentemente dos restantes trunfos do 3008, o principal elemento diferenciador do novo C-SUV da Peugeot recai nas suas versões eléctricas. O E-3008 disponibiliza duas capacidades distintas de bateria, ambas bem acima da média. As versões mais acessíveis montam a bateria mais pequena, com 73 kWh de capacidade útil, que está praticamente ao nível da maior bateria dos Tesla Model Y (que propõem 60 e 75 kWh), modelo com 4,75 m de comprimento e 2,89 m de distância entre eixos, que o colocam no segmento acima, o D.

Este acumulador de 73 kWh pode estar associado a dois tipos de mecânicas eléctricas, uma com apenas um motor à frente de 213 cv (157 kW) e 343 Nm de força, que impulsiona o SUV até aos 170 km/h, limitados electronicamente para poupar a autonomia, o que não o impede de atingir os 100 km/h em 8,8 segundos. Com a bateria a recarregar a 160 kW em corrente contínua (DC) e 22 kW em corrente alternada (AC), esta versão do E-3008 anuncia uma autonomia de 525 km e iniciará as entregas aos clientes nacionais em Maio de 2024, nas versões Allure e GT.

O interior do E-3008 mais acessível (Allure) 26 fotos

Em 2025 será a vez do E-3008 mais potente chegar a Portugal. Referimo-nos à versão com dois motores e tracção 4×4 (AWD), que à frente monta um motor com 213 cv e atrás outro de 113 cv, totalizando 326 cv e assumindo-se como o mais potente da gama. Esta versão do SUV está associada ao já mencionado acumulador de 73 kWh úteis, revelando-se um pouco mais veloz, com o limitador electrónico a permitir-lhe atingir 180 km/h, enquanto a potência mais elevada lhe garante 0-100 km/h em apenas 6,4 segundos. Curiosamente, esta versão AWD anuncia a mesma autonomia do E-3008 equipado com a mesma bateria e tracção apenas às rodas da frente.

Mas é provável que o e-3008 mais interessante seja a versão equipada com apenas um motor eléctrico e a bateria grande, com uma capacidade de 98 kWh úteis, sensivelmente o mesmo dos Model S e X da Tesla (100 kWh). A potência do motor desta versão sobe de 213 para 231 cv (170 kW), para compensar o peso adicional do acumulador, pelo que anuncia 170 km/h de velocidade máxima e 0-100 km/h em 8,9 segundos. É a maior quantidade de energia que transporta a bordo que lhe permite anunciar a capacidade de percorrer 700 km entre visitas ao posto de carga, um verdadeiro recorde no segmento e não só. É o ultrapassar de uma barreira mágica que abre novas perspectivas aos clientes que desejam evitar a ansiedade da autonomia permitindo, por exemplo, encarar uma viagem do Porto até Faro, ou de Lisboa ao Porto (ida e volta) sem ter de recarregar, se o ritmo foi contido.

Um responsável da Peugeot confidenciou-nos ainda que a bateria de 73 kWh recorre de momento a células com química NMC 622 (60% de níquel, 20% de manganês e 20% de cobalto), adquiridas à BYD, solução que se deverá manter até a fábrica de acumuladores da Stellantis arrancar em França. Esta produzirá NMC 811, com maior densidade energética, o que explica só em 2025 o surgimento da bateria com 98 kWh.