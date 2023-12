A Peugeot já é o construtor que mais veículos eléctricos vende em Portugal, graças a uma gama que está presente nos segmentos mais importantes do nosso mercado, nomeadamente o e-208 entre os utilitários, o e-2008 nos B-SUV e, recentemente, o e-308 berlina, modelo do segmento C (líder na Europa) que, entre nós, figura como o 2.º a atrair o maior número de clientes. Mas, a partir deste mês, com o lançamento da carrinha e-308 SW, o construtor vai cimentar a primeira posição no ranking das vendas entre os carros a bateria.

O Peugeot 308 sempre foi um modelo importante para o construtor francês. Nesta última geração está particularmente apelativo, aliando um bom espaço interior (para um modelo compacto) com um comportamento eficaz e até divertido, devido às características do conjunto chassi/suspensões, culminando com uma estética sofisticada que dá nas vistas. Daí que a carrinha, apenas com as versões com motor de combustão, rapidamente se tenha tornado na mais vendida no mercado português, o que a Peugeot espera que se alargue aos eléctricos, agora que a versão a bateria vai começar a ser entregue a clientes, seguindo os passos da berlina de cinco portas, que chegou pouco tempo antes ao mercado.

Face à berlina de cinco portas, a carrinha 308 eléctrica é 26,9 cm mais comprida mas curiosamente 2,3 cm mais baixa, usufruindo ainda de mais 5,7 cm na distância entre eixos. O maior comprimento eleva o peso em cerca de 60 kg, mas não parece prejudicar a eficiência aerodinâmica, uma vez que o S.Cx da SW é de 0,63, idêntico pois ao da berlina. Daí que a nova bateria de 54 kWh de capacidade bruta e 50,8 kWh úteis lhe permita anunciar 409 km de autonomia entre recargas, não muito distante dos 416 km da berlina, em igualdade de equipamento e sobretudo de pneus, em jantes de 18”. Apesar da bateria também ter feito evoluir a química, adoptando uma das soluções mais eficientes do momento, a NMC 811 (80% de níquel, 10% de manganês e 10% de cobalto), o carregamento recebe potências de 11 kW em corrente alternada (AC) e de apenas 100 kW em corrente contínua (DC), pelo que a carga do acumulador pode ir de 20% a 80% em 25 minutos.

Conduzimos a nova e-308 SW, que está disponível nos níveis de equipamento Allure e GT (conheça aqui estes níveis de acabamentos, deixando de fora das opções o mais acessível Active), equipada com o novo motor eléctrico com 156 cv (115 kW, idêntico ao montado na berlina), que a marca afirma ser mais eficiente do que a versão de 136 cv, uma vez que tem menor atrito interior, o que reduz as perdas de energia por aquecimento. A e-308 SW está limitada a 170 km/h, para poupar a energia na bateria, mas os 10,5 segundos de 0-100 km/h provam que, não sendo um desportivo, não tem qualquer dificuldade em manter um ritmo vivo em qualquer tipo de estrada (veja as características técnicas aqui).

Num percurso com mais quilómetros em estrada e auto-estrada do que em cidade, rodámos seguindo os restantes veículos com andamento mais despachado, mas dentro dos limites permitidos no local. A média final foi de 15,5 kWh/100 km, um valor que torna realistas os 15,1 kWh/100 km anunciados pelo fabricante e interessante face às condições do trânsito e o perfil do terreno, deixando no ar a possibilidade de percorrermos 330 km antes de “reabastecer”. Tivemos ainda a possibilidade de explorar os três modos de condução (Eco, Normal e Sport), adaptando o modelo às necessidades do condutor em cada momento.

A experiência ao volante permitiu ainda constatar o bom comportamento da carrinha eléctrica francesa, pois se o peso é algo elevado e próximo dos 1900 kg, pela presença das baterias, acaba por ser compensado por o acumulador baixar o centro de gravidade e distribuí-lo de forma equilibrada pelos dois eixos. A mala disponibiliza 608 litros, o espaço para os ocupantes do assento posterior é bom, fruto da maior distância entre eixos, com a posição de condução a ser correcta, confirmando-se a evolução ergonómica do i-Cockpit da Peugeot, aqui na versão 3D. O equipamento é similar ao da berlina e-308, como pode ver aqui.

A carrinha Peugeot e-308 SW começa a ser em ser entregue aos primeiros clientes em Dezembro, uns meses depois da berlina, por 46.125€ na versão Allure e 48.525€ na GT, com aspecto mais desportivo. Isto coloca a carrinha eléctrica (que inclui estas ajudas à condução e de conforto) cerca de 1000€ acima da berlina de cinco portas, que é comercializada por 45.025€ com as especificações Allure e 47.275€ na GT.