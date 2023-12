A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) está a recolher “evidências documentais e testemunhais” junto de Ministério da Saúde e “decisores de vários níveis” sobre o caso das gémeas tratadas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e a quem foi administrado o medicamento Zolgensma.

A informação é avançada pelo IGAS num comunicado publicado esta quinta-feira no site oficial deste organismo. Segundo o texto, a inspeção foi determinada a 5 de novembro.

“Este processo de inspeção encontra-se na fase de execução”, pode ler-se no documento que revela que “a documentação está a ser recolhida, designadamente, junto de estabelecimentos de saúde do Serviço Nacional de Sáude e organismos do Ministério de Saúde, bem [como] dos profissionais de saúde e dos gestores dessas entidades”.

A recolha de testemunhos “inclui nesta fase, profissionais de saúde, gestores de estabelecimentos de saúde, organismos do Ministério da Saúde e familiares das utentes”. “Prevê-se que venham a ser recolhidas mais evidências, documentais e testemunhais, junto de decisores de vários níveis, que tenham tido intervenção no acesso das duas crianças à prestação de cuidados”, adianta a mesma nota.

O caso em questão foi revelado numa reportagem da TVI, transmitida no início de novembro, segundo a qual duas crianças luso-brasileiras com atrofia muscular espinhal vieram a Portugal em 2019 e foram tratadas no Hospital de Santa Maria com um medicamento que custa dois milhões de euros. O episódio levantou suspeitas de tratamento preferencial de uma família que tem uma relação próxima com o filho do Presidente da República, mas Marcelo Rebelo de Sousa negou sempre qualquer favorecimento. O caso está a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República.

A situação remonta a outubro de 2019, quando era ministra da Saúde Marta Temido e secretário de Estado da Saúde António Lacerda Sales, que esta quinta-feira disse estar a aguardar por documentação para se poder “tentar relembrar” do caso das gémeas, dizendo que apenas responderá “em sede própria”, perante a justiça e a inspeção de saúde.