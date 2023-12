O Congresso dos EUA formalizou esta quinta-feira uma investigação a alegadas manifestações de antissemitismo em três das principais universidades do país, após as respostas das líderes das instituições durante uma audição congressional no início da semana ter gerado polémica.

O aumento nas denúncias de casos de antissemitismo nos campus universitários após o início da guerra entre Israel e o Hamas tem levantado questões quanto à ação das instituições para controlar estes casos – questões essas que foram colocadas diretamente às presidentes das universidades de Harvard, Penn State e M.I.T numa audição na Câmara dos Representantes, e cujas respostas se tornaram virais nas redes sociais.

Rep. Elise Stefanik repeatedly asked the presidents of MIT, Harvard and Penn if calling for the genocide of Jews violated the schools' code of conduct in a contentious congressional hearing.

The leaders are now facing criticism for their responses. https://t.co/OKIwz5RjTP pic.twitter.com/N9T2CbOcsI

— The New York Times (@nytimes) December 7, 2023