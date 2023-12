Marcelo Rebelo de Sousa sublinha a “necessidade de se elevar a consciência crítica junto das elites políticas e económicas” para inverter a “nefasta perceção pública” sobre o fenómeno da corrupção em certos setores de atividade em Portugal. A afirmação é feita numa nota no site da Presidência, onde se assinala o Dia Internacional Contra a Corrupção, uma efeméride deste sábado e surge num contexto de dúvidas sobre até onde foi a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa no caso que envolve um suposto tratamento preferencial na dado a duas gémeas luso-brasileiras no Hospital de Santa Maria.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.