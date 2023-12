Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra Israel-Hamas

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reiterou esta terça-feira o apelo a um cessar-fogo e à proteção dos cuidados de saúde e de assistência humanitária na Faixa de Gaza e enumera uma série de entraves graves impostos por Israel aos profissionais.

A OMS declara que a única solução viável é um cessar-fogo duradouro, para que o organismo e os parceiros “possam trabalhar em segurança e sem entraves para reforçar um sistema de saúde em deterioração”, reabastecer as reservas críticas de combustível, medicamentos e outra ajuda essencial, e prevenir a doença, a fome “e mais sofrimento na Faixa de Gaza”.

O relatório divulgado pela OMS, indica, nomeadamente, que profissionais do setor da saúde foram detidos, pelas forças israelitas, durante uma missão de transferência de doentes em estado crítico e entrega de material a um hospital no norte de Gaza.

“Durante a missão, um doente terá morrido”, diz a OMS.

O organismo refere que a 9 de dezembro de 2023, uma outra equipa da OMS, em colaboração com o Crescente Vermelho Palestiniano e o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA), com o apoio do Departamento de Segurança e Proteção das Nações Unidas (UNDSS), completou uma missão de “alto risco” no Hospital Al-Ahli, na Cidade de Gaza, para entregar material médico.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A missão levou ao hospital material cirúrgico e de traumatologia suficiente para tratar 1.500 pacientes, e transferiu 19 pacientes em estado crítico com 14 acompanhantes para o Complexo Médico Nasser, no sul de Gaza, para tratamentos.

A OMS adianta que “no caminho para norte” do enclave, a coluna de veículos da ONU foi inspecionada no posto de controlo de Wadi Gaza, e os membros da tripulação da ambulância tiveram de abandonar os veículos para serem identificados.

Já se registaram anteriormente outras detenções durante missões humanitárias em Gaza.

Em 18 de novembro, indica o relatório, seis pessoas do Ministério da Saúde e do Crescente Vermelho Palestiniano foram detidas durante uma missão liderada pela OMS para transferir doentes do Hospital Al-Shifa.

O organismo reforça que os cuidados de saúde, incluindo o serviço de ambulâncias, são protegidos pelo direito internacional e “devem ser respeitados e protegidos em todas as circunstâncias”.

“As dificuldades enfrentadas por esta missão ilustram a redução do espaço para os atores humanitários prestarem ajuda em Gaza, apesar de o acesso ser desesperadamente necessário para aliviar a situação humanitária catastrófica, tal como solicitado na resolução adotada pelos membros do Conselho Executivo da OMS em 10 de dezembro”, frisa relatório.