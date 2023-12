Em atualização

A Ordem dos Médicos (OM) abriu um inquérito disciplinar para avaliar a conduta de todos os médicos envolvidos no caso da administração do, à época, medicamento mais caro do mundo às gémeas luso-brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria, notícia avançada pela Jornal de Notícias e confirmada pela OM ao Observador.

O inquérito vai avaliar eventuais responsabilidades disciplinares de médicos como o ex-secretário de Estado António Lacerda Sales (que é médico ortopedista, embora, à data dos factos, exercesse funções governativas), ou do ex-diretor clínico do Hospital de Santa Maria, Luís Pinheiro.

O processo foi remetido pelo bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, esta segunda-feira à noite, para o Conselho Disciplinar do Sul da OM, que vai conduzir as averiguações, com recolha de evidências e audição dos envolvidos.

Entre as possível sanções aplicáveis estão, numa primeira instância, a advertência e a censura (as menos graves) e, noutro patamar, as penas de suspensão — por um período de, no máximo, dez anos — e de expulsão da Ordem dos Médicos — o que implica, neste último caso, a impossibilidade de continuar a exercer a profissão.

Entretanto, avança a CNN, o conselho de administração do Hospital de Santa Maria, em Lisboa já enviou para a Ordem dos Médicos a informação que Carlos Cortes tinha solicitado àquela unidade de saúde sobre o caso das gémeas luso-brasileiras.