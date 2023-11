Episódio 4: "O dia em que o dinheiro acabou"

Pedro Caldeira desaparece e torna-se no homem mais procurado do país. É revelada a lista de clientes do corretor, muitos deles famosos, que perderam milhões. Entre eles estão um futebolista, um empresário que era um dos homens mais ricos de Portugal e um arquiteto excêntrico e polémico. O escândalo faz capa de todos os jornais. Um detetive privado é contratado para tentar encontrar o fugitivo. Mas, quando o rastro de Caldeira for finalmente detectado, os perseguidores vão ser surpreendidos.

Mostrar mais Mostrar menos