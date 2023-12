O ator Jonathan Majors foi considerado culpado por agressões à ex-namorada, noticia a BBC. Aos 34 anos, o ator que era um dos rostos mais conhecidos da Marvel pode enfrentar até um ano de prisão, numa sentença que será conhecida em fevereiro.

O veredito conhecido esta segunda-feira foi determinado por um júri de seis pessoas em Nova Iorque depois de duas semanas de julgamento no tribunal estadual de Manhattan em que ficaram provadas as acusações de agressão e assédio de que era alvo devido a uma discussão que aconteceu em março com a sua então namorada, Grace Jabbari.

No julgamento, em que a defesa do ator tentou provar que teria sido a namorada a agredir o ator no carro, acusando-o mais tarde de inverter a narrativa, acabou por se provar que houve violência física por parte de Majors, que deu um “golpe” na cabeça da então namorada, que lhe torceu o braço atrás das costas, o que lhe partiu um dedo, e deixou-lhe um braço e a orelha inchados.

Grace Jabbari garante que o ex-namorado tem um temperamento “violento” e que por diversas vezes teve explosões de raiva. Os advogados do ator acusam a mulher de ter mentido por vingança.

Depois de ser conhecido o veredito, a advogada de Jabbari escreveu em comunicado que esta é a prova de que “nenhum agressor, independentemente do poder que possa ter, está acima da lei”.

Jonathan Majors ficou conhecido por ter entrado em filmes como ‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’ (2023) e ‘Creed’ (2023).