A Rússia está a adotar uma nova estratégia na linha de combate da guerra na Ucrânia, procurando “esconder” os seus veículos dos drones ucranianos. A tentativa passa por cobrir as viaturas com painéis rudimentares compostos por fios de palha, que se assemelham a cabelo.

De acordo com as imagens divulgadas nas redes sociais, os veículos utilizados pela Rússia aparecem totalmente cobertos por uma espécie de “peruca”, que alegadamente permite que a viatura fique camuflada e não seja intercetada pelas câmaras de imagens térmicas captadas pelos drones ucranianos, escreve o The Telegraph.

Russian Bukhanka with a camouflage counter-UAV roof screen. https://t.co/reV2hfdXgN pic.twitter.com/4tJe2MjluS — Rob Lee (@RALee85) December 17, 2023

As carrinhas Bukhanka, como aquela que aparece nas fotografias que circulam no X, são utilizadas pelas forças russas para abastecer as tropas que se encontram na linha da frente, sendo por isso um alvo dos drones ucranianos.

Ao The Guardian, Hamish de Bretton-Gordon, antigo comandante dos tanques britânicos, acrescentou que o resultado desta medida é residual. “Pode amortecer a parte térmica, mas o para-brisas faz com que se destaque como o cão que é”. O antigo militar acrescenta que a viatura é “facilmente captada por um drone, mesmo com uma visão noturna básica”.