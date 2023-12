“Se a Letónia continuar a tratar a população russa que vive lá de forma porca, então o governo deles vai sofrer o mesmo comportamento porco.” O aviso partia do Presidente russo, Vladimir Putin, esta segunda-feira, num paralelismo com as ameaças realizadas à Ucrânia antes da anexação da Crimeia e da primeira invasão ao Donbass em 2014. Mas com uma grande diferença: desta vez, a advertência é dirigida aos líderes de um país que faz parte da NATO e da União Europeia.

Fazendo parte da aliança transatlântica, uma invasão à Letónia ativaria o artigo 5.º do tratado da Aliança Atlântica e levaria a uma guerra entre o Ocidente e a Rússia. Esta hipótese tem sido admitida por vários dirigentes e propagandistas do Kremlin, principalmente em programas da televisão estatal. Além disso, são recorrentes as ameaças aos países ocidentais nas redes sociais por parte, por exemplo, do vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e ex-Presidente, Dmitry Medvedev.

Esta atitude provocatória relativamente ao Ocidente será apenas retórica? Por um lado, este tipo de declarações mobiliza o povo russo, dado que transmite a ideia de que haverá um conflito com a NATO e de que a própria existência da Rússia enquanto nação está em risco. Por outro, estes discursos — alguns com ameaças nucleares — acabam por lembrar que Moscovo tem capacidade por fazer frente à Aliança Atlântica num eventual conflito.

