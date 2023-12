A SpaceX, de Elon Musk, voltou a quebrar o seu próprio recorde de reutilização de foguetes, neste caso com o seu Falcon 9, que serviu para lançar mais 23 satélites para o espaço e continuar a construir a sua rede de internet de banda larga.

De acordo com as informações divulgadas pela empresa, que detém o serviço de internet por satélite Starlink, os satélites foram lançados a partir da Florida neste sábado, quando eram cerca de 5 horas da manhã em Portugal continental (e meio-dia na hora local).

Segundo a SpaceX, é a 19.ª vez que este foguete é lançado, o que reforça as pretensões da empresa no que toca à reutilização de equipamentos — um fator que pode ajudar a cortar custos e aumentar a frequência das missões, acredita Elon Musk — com sucesso. Voltou à terra, aterrando numa plataforma no Oceano Atlântico, oito minutos e meio depois do seu lançamento.

Falcon 9 launches 23 @Starlink satellites to orbit from Florida pic.twitter.com/WgPDv0HIGG — SpaceX (@SpaceX) December 23, 2023

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship, completing the first 19th launch and landing of a booster pic.twitter.com/WoVx0R0Esj — SpaceX (@SpaceX) December 23, 2023

A empresa lançou mais de 90 missões deste género em 2023, batendo constantemente os próprios recordes. A maior parte, como explica no seu site, teve a ver com construir a rede da Starlink, que designa como uma “megaconstelação” de 5200 satélites, neste momento.

A ideia de Musk é que a rede de banda larga que está a construir sirva áreas remotas e rurais. Quando fez os primeiros lançamentos a empresa explicou que enquanto a maioria dos serviços de internet via satélite provém de satélites em órbita a cerca de 35 mil quilómetros da terra, o enxame Starlink está muito mais próximo, a cerca de 550 quilómetros.