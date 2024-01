A conquista de um Campeonato do Mundo de futebol que bateu todos os recordes deveria colocar a seleção feminina de Espanha num pedestal entre os grandes momentos desportivos do ano de 2023 mas acabou por ser o caso Rubiales a “roubar” esse protagonismo desde agosto. Protagonistas principais? O agora ex-líder da Real Federação Espanhola de Futebol e Jenni Hermoso, uma das campeãs nessa campanha inédita. Virou o ano, manteve-se o destaque. E em menos de 48 horas a jogadora de 33 anos foi o foco em três momentos.

Numa primeira instância, a avançada foi uma das principais figuras na passagem de ano em Espanha, sendo convidada para o célebre programa da TVE que assinala o momento. “Sempre vi em casa este momento e estar aqui neste palco emblemático… Vou recordar-me para toda a vida desta experiência. Gostaria de agradecer a todas as pessoas esta mudança que estamos a fazer pela igualdade e pela solidariedade e ainda felicitar todas as minhas companheiras que ganharam o título mundial, com todo o poder que a partir daí ganhámos. Que 2024 traga muitos títulos e igualdade para todos”, salientou Jenni Hermoso no momento.

Quem não gostou propriamente de todo o destaque foi Luis Rubiales, protagonista do caso que acabou por marcar o mundo desportivo em 2023. “A televisão espanhola é uma entidade pública que funciona com os impostos de todos os espanhóis. Está agora a dirimir-se na Audiência Nacional um caso, está a ser feita uma instrução e creio que… Bem, prefiro nem sequer opinar sobre a forma como uma entidade pública se está a posicionar, prefiro ficar à margem… Vou passar estas festas com as pessoas mais próximas, tenho estado com as minhas duas filhas, com a minha mãe, com amigos mas não vou estar a ver a TVE”, garantiu o antigo dirigente, que foi suspenso de todas as funções pela FIFA, à EDATV de Javier Negre.

Já no dia 1 de 2024, Jenni Hermoso voltou a estar em foco por ser apresentada pelo Tigres como reforço para a nova temporada, trocando assim que conjuntos mexicanos depois de ter representado o Pachuca. “Não há nada que me possa criar mais alegria do que anunciar que farei parte deste incrível clube. Vou com todas as minhas ganas e vontade vestir a camisola do Tigres”, expressou através das suas redes sociais.

Já esta terça-feira, Jenni Hermoso marcou presença em tribunal para testemunhar no caso contra Rubiales, sendo ouvida pelo juiz Francisco de Jorge num momento que acabou por sofrer um atraso em relação à hora prevista esta manhã. O antigo presidente da RFEF poderá ser acusado de dois delitos, entre a agressão sexual pelo beijo não consentido à jogadora e coação nos dias que se seguiram a esse gesto na Austrália. “Correu tudo bem. Queria desejar a todos um Bom Ano. Daqui, agora está tudo nas mãos da Justiça. Queria agradecer por todo o apoio que me têm dado e pela forma como muitos de vocês têm feito bem as coisas. Sim, foi um depoimento longo mas agora o processo vai seguir o seu curso”, referiu à saída do Audiência Nacional.

Ao longo de três horas, e de acordo com fontes ligadas ao processo citadas pelos jornais espanhóis, a jogadora nascida em Madrid voltou a reafirmar todos os pontos em causa. “Em nenhum momento o beijo foi algo consentido. Não me senti respeitada, não me respeitou nem como jogadora nem como pessoa. Estava a viver algo histórico e achei que algo assim iria ter consequências. Não fiz nada para estar agora nesta situação”, tinha dito há três meses quando foi ouvida por Marta Durántez, do Ministério Público. Agora, segundo a agência EFE, que vita fontes judiciais, Hermoso veio reiterar tudo isso, acrescentando que viveu “tempos de desassossego e tristeza” por ser “constantemente incomodada” pelos intervenientes na história.

