A Câmara Municipal de Góis, no distrito de Coimbra, inativou 176 ninhos de vespa asiática em 2023, com recurso a várias técnicas, e vai intensificar o combate e prevenção ao aparecimento de novos ninhos.

“O Serviço Municipal de Proteção Civil de Góis tem-se empenhado no combate à disseminação da vespa velutina, vulgarmente conhecida por vespa asiática, cumprindo liminarmente com o estipulado no Plano de Ação para a Vigilância e Controlo”, referiu o município.

Os 176 ninhos intervencionados — que estavam localizados em árvores e estruturas edificadas e, mais pontualmente, no subsolo — foram destruídos com recurso à utilização de dispositivo a ar comprimido, injeção com vara de carbono e captura em estado vivo.

A Câmara Municipal de Góis “continua a dispensar a maior atenção a este problema, estando, neste momento, a estudar formas de intensificar o combate e a prevenção do aparecimento de novos ninhos”.