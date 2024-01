A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda a utilização de máscara em “locais muito frequentados, com aglomerados de pessoas e sobretudo em espaços fechados” face ao “aumento do impacto da epidemia de gripe”. “Todos os utentes e profissionais de saúde no contexto de avaliação clínica presencial de doentes com sintomas respiratórios agudos” também devem usar máscara.

Em comunicado, divulgado esta sexta-feira e com dados relativos à gripe, a DGS explica que se manteve, na semana entre o Natal e a passagem de ano, “o aumento de consultas e episódios de urgência por infeções respiratórias agudas e síndrome gripal, sobretudo nos grupos etários mais velhos, acompanhado de internamentos”.

Para a Direção-Geral da Saúde, o “impacto nos serviços de saúde e mortalidade” continuará a ser “visível até que a atividade epidémica de gripe regresse a níveis basais”. “A DGS reforça que todas as pessoas com sintomas respiratórios agudos devem adotar as medidas básicas de prevenção da transmissão, que inclui lavagem frequente das mãos e a utilização de máscara sempre que estiverem em contacto com outras pessoas ou em espaços de utilização partilhada”, lê-se na nota, que salienta que foram vacinadas 2,5 milhões de pessoas contra a gripe (um número inferior ao da época anterior, de 2022/2023).

Na semana passada, a DGS já tinha recomendado a utilização de máscara nos transportes e para os doentes com infeções respiratórias que estivessem em contacto ou próximos de outras pessoas e a adoção do teletrabalho.