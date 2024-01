A Marinha indiana anunciou esta sexta-feira o envio de um contratorpedeiro para o Mar Arábico, na costa da Somália, numa resposta à tentativa de sequestro de um cargueiro de bandeira liberiana com pelo menos 15 cidadãos indianos a bordo.

O destacamento foi efetuado após um alerta feito na quinta-feira à noite pelo navio para a Agência de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido.

A agência informou na sua conta da rede social X (antigo Twitter) que “cinco a seis pessoas armadas não autorizadas” tinham invadido o cargueiro a 460 milhas náuticas (850 quilómetros) a leste da cidade costeira somali de Eyl, acrescentando que toda a tripulação do navio estava abrigada na cidadela do navio, o refúgio que muitos destes cargueiros têm no local em caso de ataques de piratas.

A Marinha indiana também enviou um avião de patrulha marítima, que esta manhã entrou em contacto com a tripulação do navio, que está agora em segurança.