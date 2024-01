Villa Medici

R. Pulido Valente 29, 2675-691 Odivelas. Todos os dias das 12h00 às 00h00.

Para provar uma pinsa romana: é de mãos dadas com a arte de bem receber que o Villa Medici abriu portas nas Colina do Cruzeiro, em Odivelas. Se o nome não for suficiente para denunciar o conceito deste restaurante, o ambiente inspirado nos clássicos filmes italianos fá-lo com facilidade. Com retratos de figuras históricas nas paredes e esculturas romanas a compor a sala, este novo restaurante italiano recebe todos os amantes de massa, pinsas e, claro, tiramisú. A carta não foge por isso ao ideal daquilo que é uma osteria italiana: nas entradas não faltam a focaccia (dos 3€ aos 6€), a bruschetta capri (6€) e o carpaccio (11€); nos principais a carbonara chega à mesa com bacon guanciale e gema de ovo (13,50€), a tagliatelle de tinta de choco com gambas e amêijoa (17€) e a pinsa romana, uma das estrelas do Villa Medici, apresenta-se em 10 sabores diferentes: da conhecida margharita à calzone. Não fosse este um restaurante italiano, não faltam os doces, com uma carta composto pelo clássico tiramisú (5€), o millefoglie con crema (5€) ou os gelatos (3€).

Casa Guedes

Praça dos Poveiros 76, 4000-393 Porto. De domingo a quinta-feira das 12h00 às 23h30; sexta-feira e sábado das 12h00 às 00h00.

Para aproveitar durante o inverno: a nova estação pede novos sabores e, por isso, a Casa Guedes Rooftop, no Porto, apresenta uma carta com novas sugestões que, para além de respeitarem a culinária portuguesa, não deixam para trás o requinte. Nas opções de carne destacam-se o tenro joelho de porco com puré de milho e molho de cogumelos (17,90€), o entrecôte grelhado acompanhado por batatas fritas e molhos de mostarda e poivre (22,90€) e o arroz de pato (16,90€). Já no peixe, e porque os dias frios pedem comida de conforto, há bacalhau à moda de Braga com cebolada e batatas (21,90€) e risoto de camarão (19,90€). Se é pela sandes de pernil que a Casa Guedes chama por si, não se preocupe, não sai do menu. Para aqueles que gostam de uma bebida ao final da tarde, a carta de cocktails mantém-se com opções clássicas e de autor, como o Apple Tonic, que combina Jack Daniel’s Apple com sumo de limão, água tónica e maçã verde (8€), e o Volcano, que junta Jameson Orange, Triple Sec e uma redução de tangerina (9€).

Ouro Incenso e Birra

Musa Marvila, R. do Vale Formoso 9, 1950-277 Lisboa. Dia 6 de janeiro das 13h00 às 3h00. Entrada livre.

Para celebrar os Reis de copo na mão: música, comida e cerveja são as prendas que no dia 6 de janeiro os reis vão oferecer na Musa. A estrelinha vai guiar todos até Marvila para o Ouro Incenso e Birra, um evento que, para além de festivo, é também solidário: este ano a venda de copos reverte para a Associação Jorge Pina. Assim, rumar à zona oriental da cidade de Lisboa é uma boa desculpa neste Dia dos Reis. De cerveja Musa na mão, a festa começa às 13h00, com nomes como Gaspar Varela, Meia/Fé e Celso a subir ao palco, e continua até às 3h00, com os sets dos DJs Alex D’Alva, Margarida Campelo ou Nelassassin.

Fan Cookies

Nova Arcada, Avenida de Lamas 100, 4700-038 Braga.

Para comer uma cookie estilo americano: apresenta-se como um verdadeiro paraíso para os amantes de doces e de bolachas e, para aqueles sortudos, abriu recentemente portas no Nova Arcada, em Braga. A Fan Cookies é assim um espaço dedicado exclusivamente a bolachas e promete ter sabores que preenchem todos os gostos. Dos tradicionais, com a baunilha ou o chocolate negro, aos mais irreverentes, com o casadinho (baunilha com pedaços de chocolate negro, recheado com brigadeiro branco) ou o red ninho (cacau com pedaços de chocolate branco e recheio de brigadeiro), a Fan Cookies tem bolachas para todos. E, sim, há de Nutella.

Concerto de Dia de Reis

Tivoli Avenida Liberdade, Av. da Liberdade 185, 1269-050 Lisboa. Dia 6 de janeiro às 19h30. Entrada livre.

Para dizer adeus ao Natal: o Tivoli Avenida Liberdade vai fechar a época natalícia com um concerto de Dia de Reis. Depois do concerto de Natal, o lobby do hotel recebe agora o Coro da Universidade de Lisboa para um evento de entrada livre que vai apresentar um conjunto de temas tradicionais, como o Earth Song, o Baba Yetu ou o Natal dos Simples. Esta será também a última oportunidade para provar alguns dos doces de Natal do Tivoli: o Bolo-rei tradicional (40€), a reinterpretação do Bolo-rainha com avelã e gianduja (45€) e o Tronco de Natal de Caramelo e Chocolate (60€).

Mimicat

Convento São Francisco, Av. da Guarda Inglesa 1a, 3040-193 Coimbra. Dia 5 de janeiro às 21h30. Bilhete entre 11€ e 15€.

Para ver e ouvir a Mimicat: a performer, intérprete e compositora Mimicat vai abrir o ano na sua terra natal com um concerto no dia 5 janeiro. O palco do Convento São Francisco, em Coimbra, recebe assim a artista, que já conta com 10 anos de carreira, cuja participação na Eurovisão — onde ficou em 23.º lugar com o tema Ai Coração — a impulsionou ainda mais a nível nacional e internacional. Os bilhetes vão dos 11€ aos 15€ e estão disponíveis online.

LSD

Largo São Domingos 78, 4050-545 Porto. Todos os dias das 12h30 às 23h00.

Para provar um parfait de foie gras: das opções inspiradas na gastronomia francesa àquelas bem portuguesas, o LSD, no Largo São Domingos, no Porto, lançou um novo menu de inverno que convida a encontros descontraídos com pratos que aconchegam. Se da gastronomia francesa há parfait de foie gras com Porto branco (14€) e tatin de pêra, queijo de cabra e endívia (12€), na portuguesa há pratos mais à séria com o lombo de bacalhau (21€), peito de frango do campo (19€) ou ainda a costeleta de beringela panada (18€). Por fim, o final feliz chega com o pudim de gemas (7€) servido com gelado de maçã verde e telha crocante.

SAAL Neon 2023

Escola das Artes da Universidade Católica, Rua Diogo Botelho 1327 4169-005 Porto. Até dia 5 de fevereiro. De terça a sexta-feira das 14h30 às 19h00.

Para conhecer o programa SAAL: patente na Sala de Exposições da Escola das Artes da Universidade Católica, no Porto, a SAAL Neon 2023, da artista plástica portuguesa Ângela Ferreira, é uma constelação sobre o Serviço de Apoio Ambulatório Local. Criado após o 25 de Abril, este programa estatal de construção habitacional tentou suprir as necessidades habitacionais de populações desfavorecidas: “o aspeto humano e colaborativo da construção de uma nova sociedade é aqui celebrado”, explica a artista em comunicado. Em exibição até dia 5 de fevereiro, a SAAL Neon 2023 é de entrada livre.

Palaphita

Avenida Nossa Senhora do Cabo 101, 2750-374 Cascais. De quarta a segunda-feira das 12h00 às 22h00.

Para ficar aconchegado: bacalhau com queijo da Serra, moqueca vegana e porco preto estufado, a nova carta do Palaphita promete ser um aconchego para os dias mais frios. Assinado pela chef Natacha Fink, o menu de inverno deste restaurante de Cascais vem priorizar o conforto e o calor com opções que invocam tanto a tradição portuguesa como brasileira. São elas o estufadinho do Pala, (estufado de porco preto no vinho com puré de batata doce roxa e farofa de banana-pão da Madeira), o bacalhau do Palaphita, que junta dois ingredientes bem portugueses — o bacalhau e o queijo da Serra da Estrela —, a preparação afro-brasileira bobó de camarão (com camarões refogados em óleo de palma, com leite de coco e creme de mandioca) e a moqueca vegana (banana-pão, vegetais da horta, leite de coco e óleo de palma, servida com arroz e farofa). Para além do novo menu, o Palaphita convida ainda todos a almoçar às sextas-feiras e a aquecer com a feijoada à moda amazónica.

“Um Sonho”

Teatro Nacional São João, Praça da Batalha, 4000-102 Porto. De 6 a 14 de janeiro. Bilhete entre 7,50€ e 16€.

Para começar o ano no teatro: em cena de 6 a 14 de janeiro, Um Sonho, de August Strindberg, sobe ao palco do Teatro Nacional São João, no Porto, depois de uma série de apresentações durante o mês de dezembro. Agora, com encenação de Bruno Bravo, a peça volta a desenhar o jogo mental de um sonhador-poeta, onde o tempo e o espaço não existem. Os bilhetes têm os valores de entre 7,50€ e 16€ e estão disponíveis online.

Refeitório

A Praça, Tv. Grilo 1, 1950-145 Lisboa. Todos os dias das 12h00 às 15h00 e de quarta-feira a sábado das 19h00 às 23h00.

Para comer num antigo refeitório: tem quase 100 anos de história e devolve agora o nome e o uso que outrora teve. O Refeitório é o novo restaurante do Hub Criativo do Beato e nasce no edifício construído em 1933 que em tempos funcionou como o refeitório dos trabalhadores da manutenção militar. Agora, abre portas para ser um tributo aos produtores nacionais com um menu que respeita a sazonalidade e enaltece os seus produtos, oferecendo a possibilidade de os adquirir na mercearia da Praça. O Refeitório tem assim dois menus: o de almoço, pelo valor de desde 13€, que muda diariamente, e o jantar, servido à la carte. Das entradas aos principais, há opções bem portuguesas, como os peixinhos da horta (6€), as ervilhas e ovos escalfados (8€), a barriga de porco bísaro com arroz de abóbora (18€) ou o bacalhau da Lugrade com broa (19€). Nos doces saltam à vista o leite creme caseiro (4,5€), o crumble com fruta da época (4,5€) e o brownie com 70% cacau, acompanhado com uma bola de gelado, caramelo salgado e flor de sal de Tavira (5,5€).

Atelier do Chef Ricardo

R. Alm. Pessanha 12, 1200-022 Lisboa. De terça-feira a sábado das 12h00 às 19h00. Domingo das 12h00 às 18h00. Encomendas através do

Para provar uma tarte de queijo e maçã: das Caldas da Rainha até ao Chiado, o chef Ricardo Raimundo encontrou na capital o local ideal para abrir o seu primeiro espaço físico. É na rua Almirante Pessanha, a poucos passos do Largo do Carmo, que nasce o Atelier do Chef Ricardo, pronto para dar a conhecer as suas três tartes originais. Criadas com o apoio dos agricultores da região de Alcobaça, são marcadas pela frescura dos produtos e pela combinação de texturas e aromas que a uva passa alentejana, o queijo e a maçã de Alcobaça oferecem. São elas a tarte de queijo e maçã de Alcobaça, a tarte de queijo e a tarte de maça de Alcobaça e uva passa.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.