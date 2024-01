A comandante-adjunta da 1ª Divisão da PSP de Lisboa e o comandante da PSP de Cascais enviaram esta quarta-feira um email para todos os comandantes e adjuntos de esquadra sob sua supervisão, em pleno protesto dos PSP contra as condições salariais e de trabalho, a dar conta de várias alterações no processo de entrega, recolha e avaliação dos carros. Quem não cumprir com as novas regras, avisam os responsáveis, em comunicações internas a que o Observador teve acesso, arrisca a “instauração de processo de inquérito, para apuramento de responsabilidades”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.