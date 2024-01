“Em Lisboa, 2ª e 5ª DIV [divisões] meios auto todos parados”, lê-se numa mensagem do início da tarde. “1ª divisão INOP [inoperacional] excepto duas viaturas”, refere outra. “3ª DIV (apenas 1 CP [carro patrulha] a rodar”, diz uma outra. Loures, inoperacional; Vila Franca de Xira, inoperacional; Amadora, inoperacional. “Amigos área de Sintra limpa e segura. Tudo INOP”, foram surgindo logo depois, do Porto, Albufeira, Setúbal, Leiria.

Com o passar das horas, multiplicaram-se as mensagens, no “Rumo à Assembleia da República! PSP/GNR”, grupo criado numa rede social, os reportes de carros, equipamentos ou divisões inteiras paradas. Em simultâneo, como o Observador testemunhou ao longo dos últimos dois dias, multiplicavam-se também as sugestões de sabotagem dos carros e rádios que ainda estivessem a operar. E insuflava a adesão ao grupo, que ao final da noite desta terça-feira já reunia quase 16 mil membros, a maioria elementos das forças de segurança insatisfeitos — e abertamente “revoltados” — com o que consideram ser uma “discriminação” face aos inspetores da PJ, para os quais foi aprovado há poucos dias um subsídio de risco de 700 euros.

“Os carros que não estiverem inop, que rolem. Façam 400/500km por patrulha, gastem gasóleo, pneus e afins e cheguem sem autos feitos. O prejuízo está lá e resultados zero”, sugere um dos membros do grupo. “Com areia no depósito param… com pneus furados não andam… nem há dinheiro para os reparar”, assinala outro. “Avaria nas viaturas, queimem meia dúzia de fusíveis. É agora ou nunca”, desafiava mais um membro do grupo. “Esvazia os pneus”, “provocar fugas nos tubos do líquido refrigeração”, exemplificava mais um. “Alguém indica a melhor forma de deixar os Fiat Tipo inop”, perguntava-se a dada altura. O manual de execução vinha logo a seguir: “Deixar os pirilampos ligados e a viatura desligada, vai ficar sem bateria, logo inop, quando o colocarem a trabalhar vai acender bastantes erros, logo inop.” Não foi caso único de instruções. “Citroen elysee, fusível F18 e F19 inutiliza os médios. O F29 inutiliza os limpa para brisas.” Algumas ideias era mesmo partir de alguns problemas que os carros já têm e agravá-los para que não funcionassem.

