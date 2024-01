Siga no nosso liveblog todas as atualizações sobre o conflito na Faixa de Gaza.

Num novo vídeo divulgado esta segunda-feira, o grupo islâmico Hamas revelou, como prometido, o destino dos três reféns que apareciam no vídeo inicial, publicado no domingo na conta do grupo islâmico palestiniano no Telegram. As novas imagens mostram, alegadamente, os corpos sem vida de Yosef Sharabi, de 53 anos, e Itai Svirsky, de 38 anos. A terceira refém, Noa Argamani, de 26 anos, informa que os dois foram mortos “por ataques aéreos das nossas Forças de Defesa de Israel”, segundo a Reuters.

Yosef Sharabi, também conhecido por Yossi, de 53 anos, tem passaporte português, de acordo com a Embaixada de Israel em Lisboa. Pai de três filhas, foi levado do kibutz Be’eri, onde vivia, a 7 de outubro. A mulher, Nira, e as três filhas adolescentes, escaparam. Nira esteve em Portugal em dezembro com familiares de outros reféns num encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, altura em que pediu ajuda ao governo para que pressionasse pela libertação do marido.

[O vídeo partilhado no domingo:]

I am only posting the first seconds. Not showing the pure propaganda parts #BringThemHomeNow pic.twitter.com/w3U5qKSuM2

Noa Argamani is ALIVE ❤️ Yoshi Sharabi is ALIVE ❤️ Itay Svirski is ALIVE ❤️

Yoav Gallant, ministro da Defesa de Israel, acusou o grupo de cometer “abusos psicológicos”. No vídeo divulgado no domingo, que não se sabe quando foi gravado, os reféns pediam ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, a cessação da guerra na Faixa de Gaza.

Esta segunda-feira, o grupo islâmico começou por publicar novas imagens, onde levantava três hipóteses sobre o destino dos reféns: os três foram mortos; alguns morreram e outros ficaram feridos; ou os três estão bem. “Esta noite vamos informar-vos sobre o seu destino”, anunciava o Hamas, ainda de acordo com a Reuters.

Mais tarde, revelou então que Yossi Sharabi e Itay Svirsky terão morrido em cativeiro. Nas imagens, a terceira refém, Noa, está visivelmente sob pressão enquanto afirma que os dois homens com quem estava detida foram mortos, de acordo com a Lusa. Não há confirmação oficial da morte dos dois homens.

Num comunicado citado pela AFP, o braço militar do Hamas alegou que os reféns foram mortos durante “bombardeamentos sionistas em Gaza”.

Noa Argamani tornou-se numa das caras do ataque violento do Hamas de 7 de outubro. As imagens que circularam nas redes sociais mostravam a jovem de 26 anos a ser levada do festival de música Supernova pelo grupo terrorista numa mota, enquanto lhes implorava: “Não me matem, por favor!”. O namorado, Avinatan Or, de 30 anos, também foi sequestrado. O seu paradeiro não é conhecido.

Noa was partying in the south of Israel in a peace music festival when Hams terrorists kidnapped her and dragged her from Israel into Gaza.

Noa is held hostage by Hamas.

She could be your daughter, sister, friend.#BringBackOurFamily pic.twitter.com/gi2AStVdTQ

— Hen Mazzig (@HenMazzig) October 7, 2023