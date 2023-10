“Don’t kill me! No, no, no.”Foi um dos focos da “Operação Tempestade Al-Aqsa”, lançada pelo Hamas, que apanhou de surpresa Israel no sábado, causando já centenas de mortos. Num festival de música trance perto do kibutz de Re’im, uma zona de deserto, tudo parecia normal até à madrugada de sábado, altura em que se ouviram rockets — que alguns participantes confundiram com a música — seguidos de tiros disparados por militantes palestinianos. Segundo os meios de comunicação internacionais, alguns participantes foram feitos reféns. Há “centenas” de pessoas por localizar e “vários” mortos.

A CNN Internacional é um dos meios que refere a existência vários mortos no local do festival e “múltiplos” reféns. As famílias esforçam-se agora por localizar os muito desaparecidos, que podem estar feridos, mortos ou em fuga. Existem relatos — não confirmados — de que o Hamas está a raptar sobretudo mulheres e a utilizar a violência sexual como arma de guerra.

Nas redes sociais têm sido partilhadas imagens do ataque. Um deles mostra uma mulher, identificada como Noa, em pânico, a pedir ajuda, enquanto é levada como refém pelas forças do Hamas numa mota, assim como um homem, identificado como Avinatan, que seria seu namorado, com as mãos presas atrás das costas a ser sequestrado por elementos do Hamas. No vídeo que captou o momento que é Noah sequestrada, pode ver-se a jovem mulher a pedir clemência: “Não me matem, por favor!”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.