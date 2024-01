O diretor-adjunto de informação demissionário da TSF, Artur Cassiano, assume a partir desta terça-feira, provisoriamente, o cargo de diretor interino de informação da rádio da Global Media, anunciou a comissão executiva do grupo em comunicado.

Numa comunicação interna datada de segunda-feira, a que a agência Lusa teve, esta terça-feira, acesso, a comissão executiva do Global Media Group (GMG) informa que, “a partir do dia 16 de janeiro [esta terça-feira], o atual diretor-adjunto de Informação da TSF, o jornalista Artur José Lopes Cassiano, portador da carteira profissional n.º 1912A, irá desempenhar, a título interino, as funções de diretor de informação”.

O jornalista integrava a equipa da diretora demissionária da TSF, Rosália Amorim, que tinha sido nomeada no final de setembro de 2023 e se demitiu em dezembro, juntamente com as direções do Jornal de Notícias e do jornal desportivo O Jogo, na sequência do anúncio pela administração do GMG do despedimento de 150 a 200 trabalhadores para evitar “a mais do que previsível falência do grupo”.

Ao final da tarde de segunda-feira, o Sindicato dos Jornalistas (SJ) referiu que uma parte dos trabalhadores do GMG ainda não tinha recebido o salário de dezembro e avançou que vai pedir a intervenção da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).

Em comunicado, a estrutura sindical disse que “a 15 de janeiro, os trabalhadores da Global Notícias”, uma das sociedades do grupo, “continuam sem receber o salário de dezembro, esperam pelo subsídio de Natal e uma explicação da administração, que parece incapaz de encontrar soluções para os problemas do grupo”.

“O Sindicato dos Jornalistas está perplexo com a postura da Comissão Executiva do Global Media Group”, indicou, salientando que “hoje (segunda-feira), 15 de janeiro, quando os trabalhadores da Global Notícias esperavam um esclarecimento da Comissão Executiva (CE) a explicar porque ainda não receberam os salários de dezembro, receberam um email a anunciar um diretor interino na TSF“.

“Quase uma semana depois de José Paulo Fafe, presidente da CE, ter dito, na Assembleia da República [AR] que ia tentar pagar os salários em atraso até segunda ou terça-feira, os trabalhadores da Global Notícias, empresa do Global Media Group que engloba o Jornal de Notícias, o Diário de Notícias, várias revistas e o desportivo O Jogo, continuam sem receber o salário de dezembro, a que acresce a falta do subsídio de Natal, em mora desde 7 de dezembro e sem qualquer explicação também”, lamentou.

Segundo o SJ, “estas condições aplicam-se unicamente aos trabalhadores da empresa Global Notícias, uma vez que os trabalhadores de outras empresas do grupo — Rádio Notícias (TSF), Rádio Comercial Açores, Açoriano Oriental, a gráfica Naveprinter e a Notícias Direct receberam o salário de dezembro entre a primeira e a segunda semana deste mês”, recordando ainda “a greve mobilizadora, na empresa e na classe, a 10 de janeiro”.