A direção da rádio TSF, constituída por Rosália Amorim, diretora de informação, Rui Gomes, diretor-geral, e Artur Cassiano, subdiretor, demitiu-se esta terça-feira devido à redução de trabalhadores que foi imposta pelo Global Media Group.

Segundo o +M, do jornal Eco, o CEO do grupo, José Paulo Fafe, confirmou que da TSF vão sair cerca de 30 trabalhadores, um número que, segundo os diretores demissionários, não permitirá a concretização do projeto a que se tinham proposto.

A direção em causa assumiu funções em setembro e esteve menos de três meses nos cargos, sendo que, de acordo com o mesmo jornal, o projeto acordado entre a direção e a administração apontava para a existência de investimento, expansão e algumas contratações.

A comissão de trabalhadores da TSF, num comunicado a que o Observador teve acesso, confirma que foi informada do pedido de demissão por parte da direção da rádio. Depois da reunião entre a comissão de trabalhadores da TSF e a administração do Global Media Group, a TSF reúne a assembleia de trabalhadores esta quarta-feira, altura em que serão comunicadas as informações recolhidas sobre pagamentos, plano de saídas e eventual despedimento coletivo “num quadro que, a administração insiste, é de grave situação financeira”.

Em novembro, foi noticiada a intenção de a Global Media avançar com um novo despedimento coletivo, que poderia envolver cerca de 150 trabalhadores. O grupo, que detêm os jornais JN e DN e a rádio TSF, justificou que a intenção da administração é “contrariar uma situação financeira que dizem ser ‘muito complicada’”.

Notícia atualizada às 00h26 com a informação da comissão de trabalhadores da TSF.