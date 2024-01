Esta terça-feira olhamos para as primárias nos Estados Unidos. No ano com mais eleições em todo o mundo, a corrida mais longa de todas começou esta madrugada no pequeno estado norte-americano do Iowa, onde Donald Trump registou uma vitória esmagadora nas primárias. A sua vitória não estava em dúvida mas havia expectativa sobre quem poderia ser o segundo classificado, e foi Ron DeSantis, que bateu por uma pequena margem Nikki Haley, o que lhe permite manter-se para já na corrida à nomeação pelos republicanos. No Contra-Corrente de hoje queremos debater o significado deste primeira votação num estado que não chega a ter um por cento da população dos Estados Unidos, mas que muitas vezes é determinante. Queremos também perceber se depois da vitória folgada desta madrugada Donald Trump é realmente imparável, até porque Joe Biden continua a cair nas sondagens. Que balanço podemos fazer desta votação no Iowa?

