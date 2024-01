Esta quarta-feira olhamos para as promessas de aumento do salário mínimo nacional. Quase a cumprir meio século de existência, o salário mínimo foi criado em Maio de 1974. Ao longo dos anos, os anúncios de aumento tornaram-se uma prova de vida dos vários líderes políticos. Nos últimos dias ouvimos Mariana Mortágua defender o aumento de 900€ para 2024 e 50€ todos o anos. Pedro Nuno Santos propõe aumentar o salário mínimo para, pelo menos, 1.000 euros até 2028. O PCP defende um aumento já para maio e André Ventura vai mais longe, e quer equiparar as pensões mais baixas ao salário mínimo em seis anos. . Com tantas propostas e promessas, no Contra-Corrente de hoje queremos discutir a importância política do salário mínimo nacional. Para lá de “engrandecer” a imagem dos líderes enquanto “fazedores” e moderadores da atividade económica, o aumento do salário mínimo serviu para nos distrair da degradação do salário médio?

