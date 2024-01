Hyundai Ioniq 5 N com 650 cv surpreende no Nürburgring

A publicação germânica Sport Auto continua a realizar testes a modelos desportivos no circuito de Nürburgring e, desta vez, coube ao Hyundai Ioniq 5 N mostrar o que vale no circuito com 156 curvas e cerca de 20 km de extensão, também conhecido como “Inferno Verde”. Ao volante do desportivo eléctrico sul-coreano estava o habitual piloto de serviço, o alemão Christian Gebhard, com grande experiência no traçado e com ainda mais experiência em carros de turismo, os mais similares aos desportivos de série.

Ainda antes de arrancar para a pista, já Gebhard aplaudia a disponibilidade da Hyundai em ceder o seu primeiro desportivo eléctrico para a Sport Auto o submeter a um teste destinado a provar onde se integra no ranking dos desportivos mais eficientes e rápidos no Nürburgring. De caminho, o piloto aproveitou para recordar (e condenar) no Instagram a Porsche e a Audi, por nunca terem arriscado submeter os seus desportivos eléctricos (Taycan e RS e-tron GT) ao mesmo tipo de exame por uma entidade independente.