Depois de oferecer várias versões do Ioniq 5 eléctrico, das mais acessíveis com apenas um motor e uma bateria com menor capacidade, àquelas mais potentes com dois motores e bateria mais generosa, a Hyundai prometeu que o seu Ioniq 5 N iria ser um desportivo capaz de impressionar os condutores mais exigentes. E Keiichi Tsuchiya, um veterano conhecido como rei do drift no Japão, decidiu ver até que ponto o novo desportivo sul-coreano estava à altura.

Com 650 cv (com a função N Grin Boost, que está disponível durante 10 segundos de cada vez, assegurando 41 destes cavalos), fruto de montar um motor com 238 cv à frente e 412 cv atrás, o Ioniq 5 N está equipado com uma bateria com uma capacidade bruta de 84 kWh, que pode recarregar a 350 kW por possuir uma sistema eléctrico a 800V, o que lhe permite ir de 0% a 80% em somente 18 minutos. Mas os dados que interessam para este eléctrico que pode ser considerado um SUV ou crossover, com um peso de 2200 kg, é que passa pelos 100 km/h ao fim de apenas 3,4 segundos, para depois só deixar de ganhar velocidade quando atinge 260 km/h.

O japonês considerado o rei do "drift" junto ao Ioniq 5 N 7 fotos

Para o tornar mais divertido e eficaz de conduzir, a Hyundai dotou o eléctrico desportivo com a função N Launch Control e vários modos de condução, entre os quais destacamos o Drag (para arranques nas melhores condições) e o Track (optimizando o comportamento em pista). O sistema coloca atrás sempre mais potência, para tornar a frente mais eficiente em curva, para o que também contribuem as quatro rodas direccionais, mas a distribuição de potência pelos dois eixos tem nove ajustes possíveis, com o modo N Drift Optimizar a recorrer àquela que coloca mais potência atrás, onde existe um diferencial traseiro equipado com um autoblocante electrónico, tudo para garantir as desejadas “atravessadelas”. Para uma utilização em pista menos espectacular e mais eficiente, o Ioniq 5 N dispõe do modo N Race, que por sua vez se divide em Sprint e Endurance, consoante pretenda realizar uma volta nos limites, ou várias.

Para que o gozo não decorra num ambiente caracterizado pelo silêncio, o construtor desenvolveu o N Active Sound, um sistema com 10 altifalantes interiores e dois exteriores que reproduzem o roncar de vários tipos de motores, para reforçar a emoção e as sensações a bordo. Veja no vídeo o rei do drift em acção: