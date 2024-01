O encontro entre a Udinese e o AC Milan esteve interrompido vários minutos depois de o internacional francês Mike Maignan ter abandonado o recinto de jogo em sinal de protesto com os insultos racistas que vinha recebendo das bancadas. Os colegas de equipa seguiram-lhe o exemplo.

Através das instalações sonoras do estádio foi pedido aos adeptos da Udinese que parassem com os insultos e, quatro minutos depois, ainda com alguns jogadores da equipa anfitriã a pedirem explicações aos seus próprios seguidores, Maignan e os seus companheiros regressaram ao campo, tendo o árbitro reiniciado a partida, mas alertado que interromperia a mesma em definitivo se os insultos retomassem.

O AC Milan, que na altura vencia por 1-0, golo de Ruben Loftus-Cheek, aos 31, acabou por triunfar por 3-2, com os golos do triunfo a surgirem na reta final, por Luka Jovic, antigo jogador do Benfica, aos 83, e por Okafor, aos 90+3, numa nova reviravolta no marcador, depois de a Udinese ter virado uma primeira vez, com golos de Samardzic, aos 42, e de Thauvin, aos 62.

Rafael Leão foi titular no AC Milan, tendo sido substituído aos 90+3, enquanto João Ferreira cumpriu os 90 minutos pela eqiupa de Udine. Ainda em reação ao incidente verificado com Maignan, a Liga italiana reagiu já durante a partida, tendo, em mensagem na sua conta do ‘X’, deixado: “A LIGA SERIE CONDENA TODA A FORMA DE RACISMO”.