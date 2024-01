Esta sexta-feira abordamos os novos desenvolvimentos da Operação Marquês. Foi ontem finalmente conhecido a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa sobre o despacho de instrução que praticamente libertava José Sócrates de todas as acusações de que tinha sido alvo por parte do Ministério Público. O juiz Ivo Rosa, o tal que considerara que o antigo primeiro-ministro mercadejara a sua posição como chefe do Governo tinha, na prática, anulado quase todas as acusações e deixado para ir a julgamento uns crimes menores que em breve prescreveriam. Depois da decisão de ontem de três juízas desembargadoras essa decisão foi revertida, regressaram as acusações de corrupção e, mesmo recorrendo para o Tribunal Constitucional, como já anunciou que irá fazer, José Sócrates não deverá livrar-se de sentar-se mesmo no banco dos réus. Com todos estes desenvolvimentos, vale a pena perguntar como é que o país, e o seu sistema de Justiça, puderam viver tantos anos com ele, primeiro aplaudindo-o, depois tolerando-o, muitas vezes desculpando-o, por fim suportando toda esta demora. Será que foi ontem que Portugal por fim se curou de José Sócrates?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.