A PSP de Coimbra deteve, nas últimas 24 horas, em momentos distintos, dois homens suspeitos de tráfico de droga e um por furto no interior de viaturas, foi esta terça-feira anunciado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a PSP detalha que a detenção por furto ocorreu em flagrante delito, às 1h25, na rua Virgílio Correia, em Coimbra, após os agentes serem informados que um indivíduo estaria a praticar furtos no interior de viaturas.

“Quando chegou à rua indicada, a polícia encontrou um indivíduo com as características fornecidas a forçar a abertura da porta traseira do lado esquerdo de um automóvel, com recurso a uma chave de fendas”, lê-se na nota.

O detido, de 50 anos, foi imobilizado e algemado, depois de não cumprir a ordem para colocar a ferramenta no chão.

No decorrer da ação policial, verificou-se ainda que estavam mais três viaturas danificadas, com vidros partidos e o seu interior remexido.

As detenções por suspeita de tráfico de droga ocorreram na segunda-feira – uma na Figueira da Foz e outra em Coimbra.

Pelas 17h30, na rua do Hospital, na Gala, Figueira da Foz, um homem de 51 anos foi detido no decorrer de um policiamento de rotina.

O suspeito tinha na sua posse um total de 27 doses individuais de estupefacientes (15 doses de heroína e 12 de cocaína), 140 euros em dinheiro, uma navalha e uma balança de precisão, associada à prática de tráfico.

Pouco depois, pelas 17h40, na Estrada da Beira (Nacional 17), em Coimbra, foi detido um homem de 34 anos durante uma operação de fiscalização.

“O indivíduo adotou um comportamento suspeito, sendo por isso sujeito a revista de segurança. Foi igualmente efetuada uma busca no interior da viatura em que circulava, onde a polícia encontrou cocaína equivalente a 57 doses individuais e ainda uma navalha e a quantia de 20 euros”, refere o comunicado da PSP.