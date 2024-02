Artigo em atualização

O líder dos Super Dragões, Fernando Madureira, e o funcionário do FC Porto Fernando Saúl já chegaram ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para serem interrogados no âmbito da Operação Pretoriano.

No sábado, dia em que o Ministério Público juntou novas provas indiciárias aos autos e chamou de urgência os advogados de todos os arguidos, a sessão de interrogatórios terminou com a libertação dos arguidos Carlos Nunes ‘Jamaica’, conhecido membro dos Super Dragões, Tiago Aguiar, funcionário do FC Porto, e António Sá.

Como o Observador escrevia nesse dia, as autoridades recolheram várias mensagens de voz enviadas por telemóvel que incriminarão Fernando Madureira.

Apesar de as novas provas indiciárias surgirem do conteúdo de quatro telemóveis, desse conjunto não faz parte o telemóvel de Madureira, que se recusa a fornecer às autoridades os seus códigos de acesso — um direito que tem e do qual não abdica. Nas mensagens analisadas estarão provas relativas à a alegada manipulação da AG Extraordinária do FC Porto de 13 de novembro de 2023 por via do clima de medo e de intimidação promovido pelos Super Dragões para fazer aprovar a proposta estatutária defendida pela direção de Jorge Nuno Pinto da Costa.

No despacho de apresentação dos arguidos ao juiz de instrução criminal constam crimes no contexto da criminalidade violenta, o que significa que se admite a medida de coação máxima: a prisão preventiva. Madureira está indiciado pelos crimes de ofensas à integridade física, coação agravada, ameaça, além de instigação pública a um crime e arremesso de objeto.