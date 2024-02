Em atualização

Os advogados de todos os arguidos da Operação Pretoriano foram chamados de urgência ao tribunal este sábado, avançou o Jornal de Notícias. A informação foi confirmada pelo Observador. O tribunal também deu ordem para que os interrogatórios que já estavam marcados fossem suspensos.

Já ao início da tarde deste sábado, o juiz falou diretamente com os jornalistas para explicar o que está em causa. Segundo a SIC Notícias, o juiz recebeu o relatório pericial relativo a quatro telemóveis apreendidos aos detidos, e está agora nas mãos do Ministério Público decidir se vai anexar as novas provas ao processo.

Caso decida acrescentar as novas provas, os advogados vão poder consultá-las e existe ainda a possibilidade de serem chamados ao tribunal os arguidos que já prestaram depoimento, de forma a esclarecerem o significado das mensagens descobertas. Se a decisão for pela não inclusão do relatório, os trabalhos pode continuar como previsto. A decisão deverá ser conhecida esta tarde.

O interrogatório de Vítor Oliveira esta previsto para esta manhã, mas não começou. A seguir deveriam ser ouvidos Vítor Catão e Fernando Madureira, líder da claque dos Super Dragões.

Tal como Observador avançou esta sexta-feira, o Ministério Público descreveu todos os crimes imputados aos arguidos no contexto da criminalidade violenta – é o que consta do despacho de apresentação dos arguidos ao juiz de instrução criminal e representa uma evolução face aos mandados de busca e de detenção dos arguidos.

Qual é a relevância dessa evolução? Com o contexto jurídico-penal de criminalidade violenta, os crimes de ofensa à integridade física e ameaça já admitem a medida de coação máxima: prisão preventiva.

Fernando Madureira deixou o TIC do Porto, na sexta-feira, por volta das 17h00 numa carrinha celular da PSP, perante a proximidade de dezenas de pessoas, que voltaram a manifestar-se com aplausos e cânticos de apoio, tal como tinha sucedido à sua chegada ao início da tarde. O dirigente da claque do FC Porto regressou depois à esquadra da PSP de Santo Tirso, onde pernoitou pela terceira noite seguida.

Sandra Madureira, mulher de Fernando Madureira e vice-presidente dos Super Dragões, permaneceu durante sexta-feira em Santo Tirso, já que não pretende prestar declarações no primeiro interrogatório judicial no TIC, que visará a determinação de medidas de coação.

Neste processo, Fernando Madureira está indiciado pelos crimes de ofensas à integridade física, coação agravada, ameaça, além de instigação pública a um crime e arremesso de objeto.